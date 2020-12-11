Женщины платили 4 миллиона гривен, чтобы родить от Илона Маска

Результаты ДНК-теста сильно разочаровали женщин

Пока миллиардер Илон Маск испытывает ракеты, десятки женщин во всем мире рожают от него детей! По крайней мере, думают, что от него. Что все это значит – далее в материале.

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Один из американских банков спермы продавал образцы, выдавая их за биоматериалы миллиардера Илона Маска. Поверили в это менее 100 клиенток. При этом каждая из них платила за процедуру в пересчете на гривны, более четырех миллионов!

Илон Маск. Фото: REUTERS/Hannibal Hanschke

Но каково было их разочарование, когда результаты ДНК-теста доказали: отец детей – мужчина из Ирландии, который не понимает ничего ни в автомобилях "Тесла", ни в путешествиях на Марс.

Клиника, которая организовала подмену, закрылась. А аферисты сбежали, как только началось расследование.

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