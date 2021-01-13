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Женщина выгуляла мужа на поводке, чтобы не нарушать правил карантина

Сегодня, 10:02

Правоохранители выписали ей штраф – 1500 долларов

Супруги из Квебека (Канада) нашли способ погулять по городу, не нарушая при этом правил строгого карантина. Жена "выгуляла" мужа на поводке. Но правоохранители не оценили их оригинальную затею и выписали штраф – 1500 долларов. Об этом сообщает издание Insider.

В канадской провинции Квебек с 9 января 2021 года запрещено выходить на улицу после восьми часов вечера, чтобы замедлить распространение COVID-19 по региону. Но местные жители всячески пытаются обойти это правило.

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Женщина, которая нарушала правила карантина, объяснила свой поступок тем, что владельцам собак разрешают выгуливать животных в радиусе одного километра от дома после наступления комендантского часа. Ей не удалось доказать полицейским свою правоту. В конце концов обоим супругам теперь придется заплатить по 1500 долларов штрафа.

К слову, сейчас в Квебеке зарегистрировано больше 230 тысяч случаев COVID-19.

Напомним, Минкульт не поддержит продление локдауна после 24 января. Кроме этого, ранее мы проверили соблюдение карантина в Киеве.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

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