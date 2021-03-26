Женщина три года не мыла волосы и удивила результатом (фото)

Британка Мелани Ллевелин искренне верит, что волосы могут самоочищаться

39-летняя британка Мелани Ллевелин из города Данстейбл более трех лет не мыла голову. Женщина устала от того, что ее "непослушные" волосы очень сильно кудрявятся после мытья, поэтому решила отказаться от этой гигиенической процедуры. Фотографии до и после опубликовал таблоид The Sun.

По словам Мелани, она тратила уйму времени и денег, чтобы навести порядок на голове. Обычно женщина обращалась в салоны красоты, где эксперты помогали ей решить эту неприятную проблему. Однако со временем британка поняла, что нужно что-то менять, – и перестала мыть свои волосы.

Фото: COLLECTS/Melanie Llewellyn

"Сначала мне было довольно сложно, ведь возникало ощущение определенной неаккуратности. Но через неделю я увидела, что волосы выглядят неплохо", – рассказала Ллевелин.

Женщина искренне верит, что волосы могут самоочищаться. Однако, несмотря на это, Мелани трижды в неделю ходила в салоны красоты на укладку с помощью средств, которые освежали волосы.

К сожалению, из-за локдауна в Великобритании закрылись все салоны красоты, и Мелани таки пришлось помыть голову – впервые за три года.

Фото: COLLECTS/Melanie Llewellyn

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