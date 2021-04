Женщина с гигантскими пальцами на ногах шокировала врача (фото)

Медик рассказал, что никогда ранее не видел ничего подобного

Американка Анна Тантилло с гигантскими пальцами на ногах шокировала медиков. Женщина приняла участие в съемках передачи My Feet Are Killing Me ("Мои ноги вредят мне"), где хирурги встречаются с пациентами, которые страдают необычными заболеваниями ног, и рассказала о своей проблеме.

Всю свою жизнь Анна испытывала боль из-за своей анатомической особенности. В частности, больше всего женщину беспокоили ее большие пальцы, которые были в разы длиннее, чем норма.

Ситуацию Анны разбирал доктор Брэд Шеффер. Он признался, что никогда в жизни не видел таких длинных пальцев.

"Это определенно что-то невероятное. Я лично никогда не видел пациента с такими длинными пальцами", – поделился своими впечатлениями Брэд в комментарии для Daily Star.

При этом специалист объяснил, чем это может обернуться для Тантилло в будущем.

"Когда ваш большой палец длиннее остальных, при ходьбе он сильно сжимается в обуви, что может привести к артриту и боли на каждом шагу", – объяснил он.

Тем не менее зрители так и не узнали, помог ли хирург Анне, поэтому остается лишь надеяться, что женщина так или иначе смогла избавиться от причины своей боли.

Напомним, житель индийского региона Кашмир имеет по шесть пальцев на каждой руке. Мальчик не стыдится своего генетического отклонения и надеется, что это не помешает ему добиться успехов в жизни. Кроме этого, в Индии родилась девочка с четырьмя ногами и тремя руками. Медики предположили, что изначально должна была родиться тройня, но два плода соединились.

