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Женщина с гигантскими пальцами на ногах шокировала врача (фото)

Сегодня, 10:39

Медик рассказал, что никогда ранее не видел ничего подобного

Американка Анна Тантилло с гигантскими пальцами на ногах шокировала медиков. Женщина приняла участие в съемках передачи My Feet Are Killing Me ("Мои ноги вредят мне"), где хирурги встречаются с пациентами, которые страдают необычными заболеваниями ног, и рассказала о своей проблеме.

Всю свою жизнь Анна испытывала боль из-за своей анатомической особенности. В частности, больше всего женщину беспокоили ее большие пальцы, которые были в разы длиннее, чем норма.

Американка Анна Тантилло с гигантскими пальцами на ногах шокировала врача
Фото: TLC

Ситуацию Анны разбирал доктор Брэд Шеффер. Он признался, что никогда в жизни не видел таких длинных пальцев.

"Это определенно что-то невероятное. Я лично никогда не видел пациента с такими длинными пальцами", – поделился своими впечатлениями Брэд в комментарии для Daily Star.

Доктор Брэд Шеффер
Фото: TLC

При этом специалист объяснил, чем это может обернуться для Тантилло в будущем.

"Когда ваш большой палец длиннее остальных, при ходьбе он сильно сжимается в обуви, что может привести к артриту и боли на каждом шагу", – объяснил он.

Фото: TLC

Тем не менее зрители так и не узнали, помог ли хирург Анне, поэтому остается лишь надеяться, что женщина так или иначе смогла избавиться от причины своей боли.

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Напомним, житель индийского региона Кашмир имеет по шесть пальцев на каждой руке. Мальчик не стыдится своего генетического отклонения и надеется, что это не помешает ему добиться успехов в жизни. Кроме этого, в Индии родилась девочка с четырьмя ногами и тремя руками. Медики предположили, что изначально должна была родиться тройня, но два плода соединились.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

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