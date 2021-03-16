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Женщина пролила на себя кофе в фастфуде. Ей выплатили миллион долларов компенсации (видео)

Сегодня, 15:01

В результате несчастного случай американка получила ожоги

В мире есть множество примеров, когда потребители подавали иски в суд и становились миллионерами. Чаще всего подобные истории происходят в США. Вероятно, из-за особенностей американского законодательства.

Так, недавно американка отсудила у одного из ресторанов быстрого питания почти миллион долларов за то, что пролила на себя горячий кофе и получила ожоги.

Не менее удивительная история произошла в Калифорнии. Суд обязал выплатить невероятную сумму в размере 50 млн долларов родителям двухлетнего ребенка, подавившегося леденцом.

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А вот известный производитель кетчупов заплатил огромную компенсацию за недовес. Супруги из штата Оклахома обнаружили, что в каждой бутылке не хватает 42 граммов продукта и отсудила у компании 180 млн долларов.

Видео: Сегодня

Напомним, перуанский адвокат Гектор Роблес во время онлайн-слушания в суде занялся сексом со своей клиенткой. За происходящим в Zoom наблюдали все участники заседания.

Мы также писали, что HBO выплатит 100 млн долларов семье Майкла Джексона.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

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Источник: Сегодня
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