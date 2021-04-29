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Женщина показала лучший способ развесить белье на прищепках (видео)

Сегодня, 12:55

Блогерша Кристина Байерс из Ирландии рассказала, что раньше она перекидывала белье через веревку и фиксировала его с помощью зажимов. Однако этот метод оказался не совсем эффективным

Популярная блогерша из Ирландии по имени Кристина Байерс опубликовала на своей страничке в TikTok короткое видео, на котором показала лучший способ развесить белья на прищепках после стирки. Оказывается, многие подписчики женщины не знали, как это делать правильно!

В ролике Кристина рассказывает, что раньше она перекидывала белье через веревку и фиксировала его с помощью зажимов. Но этот метод оказался не совсем эффективным.

Фото: xox_christinaaaa / TikTok

Блогерша объяснила, что в нижней части прищепок есть специальные круглые отверстия, которые позволяют зацепить одежду за края, не перекидывая ее через бечевку и не деформируя ткань. Такой способ не оставляет заломов и потертостей на вещах.

@xox_christinaaaa

Life hacks ##lifehack##clothesline

original sound – Christina Byers

Видео Байерс собрало больше 300 тысяч просмотров.

Подписчики, знакомые и друзья ирландки похвалили ее за сообразительность.

"Это так просто и гениально! Как я раньше до этого не додумалась?", "Боже, моя одежда годами истиралась в этих местах. Где ты была раньше?", "Спасибо тебе, это видео сделало мой день", "Мне нужно было несколько раз пересмотреть видео, чтобы осознать происходящее", "Я в шоке", "Я чувствую себя тупой", – пишут пользователи сети в комментариях.

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Источник: Сегодня
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