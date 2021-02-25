Женщина отбилась от грабителя во время сексуального танца (видео)

Жертве преступления чудом удалось защитить себя

Бразильская медсестра Анхела Гонсалвес из муниципалитета Паранагуа отбилась от грабителя, который ворвался в ее дом в момент, когда она записывала свой тверк на видео, чтобы выложить запись в Instagram.

На опубликованном видео показано, как Анхела выполняет танцевальные движения. К ней незаметно подошел грабитель и попытался схватить ее. Но бразильянка не растерялась и начала пинать незваного гостя. Мужчина обратился в бегство, и хозяйка дома погналась за ним.

"Я испугалась и вела себя так, как будто знаю преступника. У меня включился защитный инстинкт, и я выбила из него все желание нападать", – написала Гонсалвес в Facebook.

Видео: XV Curitiba

По словам танцовщицы, она была дома со своей 11-летней дочерью. После того, как преступник скрылся, бразильянка подала в полицию заявление.

Напомним, ранее популярная британская телеведущая Шарлотт Хокинс исполнила "танец ягодиц" в прямом эфире, чем удивила зрителей утреннего шоу Good Morning Britain на телеканале ITV.

Кроме этого, тверк чемпионки мира по футболу взорвал соцсети.

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