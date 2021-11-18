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Застали врасплох: фото обезьяны на проводе признали самым забавным

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор раздела Украина
18 ноября, 07:05
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Победителем конкурса стал фотограф Кен Дженсен
Фотографу удалось сделать снимок, когда обезьяна очень неудобно сидела на проводе/Коллаж: Сегодня
Фотографу удалось сделать снимок, когда обезьяна очень неудобно сидела на проводе/Коллаж: Сегодня

Организаторы конкурса Comedy Wildlife Photography Awards-2021 (CWPA) назвали самое забавное фото, которое было сделано в дикой природе.

На официальном сайте CWPA сообщили, что победителем этого года стал снимок Кена Дженсена (Ken Jensen), сделан в Китае в 2016 году.

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Кто изображен на снимке?

На фото изображен самец обезьяны, который забавно и одновременно неудобно сидит на проводе. Снимок получил название "Ой!" (Ouch!).

Агрессивная обезьяна

По словам фотографа, на тот момент самец агрессивно вел себя. Однако удачный кадр сделал его комедийным.

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"Это отличное чувство — знать, что ваш снимок заставляет людей улыбаться во всем мире и помогает поддерживать меры по сохранению и защите природы", — сказал Кен Дженсен.

Награда для фотографа

Победитель конкурса получил недельное сафари в кенийском заповеднике Масаи Мара, а также сумку для фотоаппарата и другие сувениры.

Приз зрительских симпатий

Снимок Джона Спирса, на котором изображен голубь с опавшим листком на голове, стал фаворитом зрительских симпатий.

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Участники конкурса

В этом году участниками конкурса стали 7000 человек. В финал попали 42 автора фото.

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Владимир Козырь
Владимир Козырь Редактор раздела Украина

В журналистике с 2017 года. Работал в интернет-изданиях и на телевидении. Родился в городе Ровно. Окончил Волынский национальный университет имени Леси Украинки по специальности «издательское дело и редактирование». Сейчас изучаю рекламу и связи с общественностью в Киевском политехническом институте имени Игоря Сикорского. Интересы: фото и кино.

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