Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Закусочную в честь Сталина открыли в Москве. Подают "шаурму от Берии и Хрущева" (фото)

Сегодня, 15:03

Слоган нового фастфуда – "Жить стало лучше, жить стало веселее!"

В Москве открыли новое заведение общепита Stalin Doner, названное в честь диктатора Иосифа Сталина. На входе заведения, расположенного в районе метро "Войковская", клиентов приветствуют надписью "Иосиф Виссарионович приглашает отведать!". Слоган фастфуда – "Жить стало лучше, жить стало веселее!".

В Москве появилась "сталинская" шаурма
В Москве появилась "сталинская" шаурма
Фото: t.me/ilyashepelin

В Stalin Doner также есть тематическое меню. Можно заказать блюда от Сталина "с двойным мясом", шаурму от Берии с грузинским соусом или "хрущевскую шаурму" в сырном лаваше. Все закуски готовит сотрудник в форме НКВД.

Сюжет: Basova Anna
Видео: Сегодня

"В 2021 году природа очистилась настолько, что в Москве появилось заведение общепита Stalin Doner, где работают сотрудники НКВД… Ответственный офицер госбезопасности следит, чтобы все было по ГОСТу, утвержденному секретным указом наркома НКВД", – пишут клиенты заведения.

Читайте также:
Карантин в Киеве: будут ли работать фуд-корты на новогодних ярмарках

Пользователи Сети неоднозначно отреагировали на бизнес-инициативу. Некоторые начали искать огрехи в реализации идеи. Например, пишут, что "хрущевскую" шаурму следует готовить с кукурузной лепешкой.

Также есть мнение, что заведение "долго не протянет" из-за скандальной концепции.

Напомним, Верховный суд Ирландии отказался признавать хлеб хлебом в сети ресторанов быстрого питания и все объяснил.

Смотрите видео: Трамп накормил гостей фастфудом

Кроме этого, мы рассказывали о находчивом студенте, который год бесплатно питался в фастфуде.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Без газировки и снеков на кассах: в Британии усилят запрет на вредную еду Слоуфуд: философия медленной и полезной еды. Сможет ли она победить фастфуд? Птица со стрелой в груди продолжила летать и таскать еду из фастфуда: фото Карантин в Киеве: будут ли работать фуд-корты на новогодних ярмарках
Россия Сталин фастфуд
Источники: Сегодня , t.me/ilyashepelin
Реклама

Новости партнеров

Жена лидера «Шахтера» показала себя в соблазнительном бикини
Жена лидера «Шахтера» показала себя в соблазнительном бикини
Милая девушка Забарного, у которой больше подписчиков, чем у него
Милая девушка Забарного, у которой больше подписчиков, чем у него
«Свисток сдуй». Попов жестко ответил бывшей девушке
«Свисток сдуй». Попов жестко ответил бывшей девушке
Красотки, из-за которых Гринвуд и Фоден вылетели из сборной
Красотки, из-за которых Гринвуд и Фоден вылетели из сборной

Популярные статьи

Сегодня, 05:27Психология

Гороскоп на сегодня 8 января: Рак будет усердно работать, а Лев – купаться в деньгах

Вчера, 10:52Шоу-бизнес

Чапкис снова госпитализирован. Сын просит молиться о его здоровье

Вчера, 08:00Events

Рождество Христово-2021: самые сильные молитвы

Вчера, 06:01Events

Эффектные открытки и картинки с Рождеством-2021

Вчера, 05:30Психология

Гороскоп на сегодня 7 января: у влюбленных Козерогов нелегкий день, а Водолеи будут угождать любимым людям

Вчера, 04:00Fun

Поздравления на Рождество Христово-2021 в стихах, смс, открытки и картинки

6 январяFun

Поздравления с Рождеством Христовым в стихах, прозе, смс, интересные картинки

6 январяEvents

Поздравления с Рождеством: яркие открытки, проза и стихи

6 январяШоу-бизнес

Поклонники заподозрили, что Ксения Мишина делала пластику

6 январяШоу-бизнес

Алексей Тригубенко честно признался, общается ли с Ксенией Мишиной после "Холостячки"

6 январяFood

Самый простой рецепт кутьи: как приготовить на Рождество

6 январяEvents

Рождество-2021: действенные ритуалы и обряды праздника

6 январяEvents

До какого числа носят вечерю на Рождество

6 январяFun

Колядки и щедривки: тексты самых популярных песен

5 январяFun

Лучшие колядки на русском языке: самые популярные стихи

5 январяEvents

Характеристика знаков зодиака по месяцам и числам

Новости партнеров

5 необычных блюд из мяса, которые понравятся любому мужчине
5 необычных блюд из мяса, которые понравятся любому мужчине
"Он умер от СПИДа!": подробности смерти известного актера
"Он умер от СПИДа!": подробности смерти известного актера
Мишина призналась в любви: кто такой победитель «Холостячки»
Мишина призналась в любви: кто такой победитель «Холостячки»
Нестандартная девушка одного из лучших защитников FIFA
Нестандартная девушка одного из лучших защитников FIFA
Клочкова – не только великая спортсменка, но и яркая красавица
Клочкова – не только великая спортсменка, но и яркая красавица
8 вещей, которые мужчины ценят в женщинах больше, чем красоту
8 вещей, которые мужчины ценят в женщинах больше, чем красоту
"У меня вся шуба и лицо были в крови", - экс-супруга Сереги
"У меня вся шуба и лицо были в крови", - экс-супруга Сереги
Кароль снялась обнаженной для обложки своего альбома. Фото
Кароль снялась обнаженной для обложки своего альбома. Фото

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять