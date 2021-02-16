Загадочный огненный шар взорвался над головами австралийцев (видео)
По словам очевидцев, сначала в небе появился яркий объект, а затем произошла вспышка
Жители австралийского Мельбурна увидели весьма необычное природное явление в ночном небе. По словам очевидцев, сначала появился яркий объект, а затем произошла вспышка. Ученые утверждают, что это был метеор.
Обломки небесного тела полетели в море. Даже если бы они упали на сушу, искать их нет смысла – метеор полностью сгорел в атмосфере Земли приблизительно в 22:40 по местному времени.
Австралийцы шутят, что это был салют в честь Дня святого Валентина.
"Скорее всего, наблюдатели находились слишком далеко, ведь человеческий глаз способен увидеть метеор с расстояния до 500 километров", – предполагают эксперты.
Доктор Элли Сэнсом из Центра космической науки и техники Кертина призвала всех, кто видел огненный шар, сообщить об этом в International Meteor Organization.
"Метеориты из пояса астероидов крупнее и встречаются гораздо реже. Благодаря им появляются очень яркие метеоры. Когда они достигают определенной яркости, то становятся огненными шарами", – пояснила ученая.
Напомним, ранее жители западной Австралии стали свидетелями необычного астрономического явления – ночью посреди небо пронесся зеленый огненный шар.
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