Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Яркая картинка у попугаев и почти слепые пауки. Как видят мир разные животные (фото)

Сегодня, 14:25

Попробуйте увидеть мир глазами рыбки в аквариуме, хамелеона и змеи

Вы когда-нибудь задумывались, как домашние животные видят окружающий мир? Чтобы ответить на этот вопрос, эксперты из Home Advisor специально создали проект на основе научных исследований.

Итак, если бы животные вдруг оказались в одной комнате, как выяснилось, они увидели б совершенно разные "картинки".

Например, собаки в отличии от попугаев видят очень мало цветов, а паукам вообще сложно что-нибудь заметить вокруг себя. Но самое интересное, безусловно, увидеть мир глазами рыбки в аквариуме, хамелеона и змеи.

Как видит мир человек

Фото: Home Advisor

А так видит собака

Фото: Home Advisor

Человеческое зрение

Фото: Home Advisor

А так видят кошки

Фото: Home Advisor

Человеческое зрение

Фото: Home Advisor

Так видят золотые рыбки

Фото: Home Advisor

Человеческое зрение

Фото: Home Advisor

Зрение змеи

Фото: Home Advisor

Человеческое зрение

Фото: Home Advisor

Зрение паука

Фото: Home Advisor

Человеческое зрение

Фото: Home Advisor

А так видят попугаи

Фото: Home Advisor

Человеческое зрение

Фото: Home Advisor

Так видят хамелеоны

Фото: Home Advisor

План помещения

Фото: Home Advisor

Напомним, ранее назвали победителей премии комедийной фотографии дикой природы The Comedy Wildlife Photography Awards. Кроме этого, Сегодня.Lifestyle также уже опубликовали замечательную подборку самых забавных фотографий животных.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Мимими дня: в Мексике родился первый антарктический пингвин В Херсонской области по городу гуляют дикие кабаны (видео) В Киеве требуют запретить фотографирование и попрошайничество с животными
фото животные зрение невероятное
Источники: Сегодня , homeadvisor.com
Реклама

Новости партнеров

Внезапно оборвалась жизнь знаменитого российского актера-красавца
Внезапно оборвалась жизнь знаменитого российского актера-красавца
Глинская раскрыла секреты приготовления торта Карпатка
Глинская раскрыла секреты приготовления торта Карпатка
Квaшeнaя кaпуcтa: простой рецепт
Квaшeнaя кaпуcтa: простой рецепт
Кристина Орбакайте неожиданно стала женой известного певца
Кристина Орбакайте неожиданно стала женой известного певца

Популярные статьи

Сегодня, 12:19Вкусно

6 рецептов глинтвейна – от классического до кофейного

Вчера, 07:30Фаново

Старый Новый год-2021: что ни в коем случае нельзя делать

Вчера, 07:00Фаново

Обрезание Господне: история, традиции праздника, что нельзя делать в этот день

Вчера, 06:30Events

День святого Василия: поздравления с днем ангела

13 январяФаново

Поздравления со старым Новым годом-2021: прикольные СМС, стихи и картинки

13 январяФаново

Старый Новый год-2021: красивые поздравления в прозе, открытки и картинки

13 январяЗвездно

Александр Эллерт рассказал, был ли секс на "Холостячке"

13 январяПсихо

Подборка красивых щедривок на старый Новый год

13 январяФаново

Поздравления со старым Новым годом-2021: яркие открытки, пожелания и стихи

13 январяЭксклюзив

Андрея Данилко заметили в России. Мы выяснили, так ли это

13 январяФаново

"Щедрик, щедрик, щедрівочка": текст песни и история

12 январяEvents

Гадания на старый Новый год-2021: ТОП-7 способов

12 январяEvents

Старый Новый год: дата, история, традиции и приметы

12 январяЗвездно

Леся Никитюк продемонстрировала, как ей "убирают" лишние сантиметры на талии

12 январяВкусно

Рецепты "богатой" кутьи на старый Новый год: с коньяком, сливками и маслом

12 январяФаново

Популярные посевалки на старый Новый год-2021

Новости партнеров

Картошка с мясом по французски в духовке
Картошка с мясом по французски в духовке
Торт Муравейник из печенья со сгущенкой: рецепт с фото пошагово
Торт Муравейник из печенья со сгущенкой: рецепт с фото пошагово
Подопечная Потапа разыгралась в постели и свела с ума
Подопечная Потапа разыгралась в постели и свела с ума
Победитель шоу "Холостячка" о реакции дочери на его выигрыш
Победитель шоу "Холостячка" о реакции дочери на его выигрыш
Ванда Нара – невероятна! Только посмотрите на нее
Ванда Нара – невероятна! Только посмотрите на нее
Жена Евгения Шахова бомбардирует фанатов яркими фото
Жена Евгения Шахова бомбардирует фанатов яркими фото
Дочь Оли Поляковой в откровенном белье ошарашила сеть
Дочь Оли Поляковой в откровенном белье ошарашила сеть
Страстная жена вратаря "Динамо" дразнит фанатов
Страстная жена вратаря "Динамо" дразнит фанатов

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять