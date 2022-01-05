Еще четверо украинцев выиграли телевизоры на конкурсе от OLL.TV – смотрите реакции счастливцев

Узнаете последних победителей, которым повезло получить новенькие телевизоры Smart ТВ LG 4K 55" за подписку

Еще четверо украинцев выиграли телевизоры на конкурсе от OLL.TV

Новогодний конкурс OLL.TV, где разыгрывали 30 телевизоров, завершился. Недавно вы узнали о предыдущих 26 счастливцах, выигравших плазмы за подписку. Сегодня увидите имена новых победителей. О них сообщили в программе "Утро с Украиной" на канале "Украина".

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Очередным победителем недели стал Олег Величко, работающий на железной дороге. Новость о выигрыше телевизора ему сообщили, когда он был на работе. На онлайн-связь мужчина вышел возле колеи.

Во время приветствия победитель сразу сказал, что жена будет смотреть сериалы, а он – новогодние программы и фильмы, которые у него ассоциируются с детством.

Очередным победителем недели стал Олег Величко, работающий на железной дороге / Фото: скриншот

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Вторым победителем недели стал юрист Дмитрий Толкачев из Киева, которому телевизор был необходим, ведь у мужчины его не было.

Я занимаюсь ремонтом в своем доме, поэтому планировал покупать телевизор. Мы с женой предварительно спорили, что купить все-таки: телевизор или проектор. Моя победа в новогоднем конкурсе OLL.TV, автоматически решила наш вопрос.

Вторым победителем недели стал юрист Дмитрий Толкачев из Киева / Фото: скриншот

Последними двумя счастливцами стали Юрий Гончаренко и Елена Сыритка, которые получили под елку современную плазму Smart ТВ LG 4K 55" и могут смотреть новогодние фильмы на качественном экране в кругу родных и друзей.

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Юрий Гончаренко получил под елку современную плазму Smart ТВ LG 4K 55" / Фото: скриншот

Новогодний конкурс закончился , но магия и сказка нет, если вы подписчик стримингового сервиса OLL.TV.

Узнайте также, как отреагировали другие победители на телевизор в новогоднем конкурсе от OLL.TV.