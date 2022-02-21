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Все люди, как люди, а она – суперзвезда! Курьезные фото и видео модели с самой большой попой в мире

Елена Мело Тсина Елена Мело Тсина Редактор Life Сегодня
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21 февраля, 07:00
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Наташа Краун всегда мечтала о самой большой пятой точке в мире и, похоже, после 5 пластических операций ее желание осуществилось
Наташа Краун — шведская модель, которая стремится к самой большой в мире попе
Наташа Краун — шведская модель, которая стремится к самой большой в мире попе / Фото: instagram.com/natasha_crown_official1/

Мечты-мечты... У всех они такие разные: пока попугай Блонди мечтает, что когда-то у него снова вырастут перья, 29-летняя модель уже сделала 5 пластических операций ради самой большой попы в мире.

Знакомьтесь с нашей новой героиней, шведской моделью Наташей Краун, которая в погоне за мечтой уже успела сделать 5 пластических операций по увеличению ягодиц, первая из которых случилась, когда ей было 20 лет, но это не предел. Сейчас девушка готовится к 6 операционному вмешательству.

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На Instagram девушки подписано 2 млн. пользователей, которые искренне фанатеют от ее форм. Но, к сожалению, красотка все равно чувствует себя одинокой.

Наташа Краун — шведская модель, которая стремится к самой большой в мире попе | Фото: instagram.com/natasha_crown_official1/
Наташа Краун — шведская модель, которая стремится к самой большой в мире попе / Фото: instagram.com/natasha_crown_official1/
Наташа Краун — шведская модель, которая стремится к самой большой в мире попе | Фото: instagram.com/natasha_crown_official1/
Наташа Краун — шведская модель, которая стремится к самой большой в мире попе / Фото: instagram.com/natasha_crown_official1/
Наташа Краун — шведская модель, которая стремится к самой большой в мире попе | Фото: instagram.com/natasha_crown_official1/
Наташа Краун — шведская модель, которая стремится к самой большой в мире попе / Фото: instagram.com/natasha_crown_official1/
Наташа Краун — шведская модель, которая стремится к самой большой в мире попе | Фото: instagram.com/natasha_crown_official1/
Наташа Краун — шведская модель, которая стремится к самой большой в мире попе / Фото: instagram.com/natasha_crown_official1/
Наташа Краун — шведская модель, которая стремится к самой большой в мире попе | Фото: instagram.com/natasha_crown_official1/
Наташа Краун — шведская модель, которая стремится к самой большой в мире попе / Фото: instagram.com/natasha_crown_official1/
Наташа Краун — шведская модель, которая стремится к самой большой в мире попе | Фото: instagram.com/natasha_crown_official1/
Наташа Краун — шведская модель, которая стремится к самой большой в мире попе / Фото: instagram.com/natasha_crown_official1/
Наташа Краун — шведская модель, которая стремится к самой большой в мире попе | Фото: instagram.com/natasha_crown_official1/
Наташа Краун — шведская модель, которая стремится к самой большой в мире попе / Фото: instagram.com/natasha_crown_official1/
Наташа Краун — шведская модель, которая стремится к самой большой в мире попе | Фото: instagram.com/natasha_crown_official1/
Наташа Краун — шведская модель, которая стремится к самой большой в мире попе / Фото: instagram.com/natasha_crown_official1/
Наташа Краун — шведская модель, которая стремится к самой большой в мире попе | Фото: instagram.com/natasha_crown_official1/
Наташа Краун — шведская модель, которая стремится к самой большой в мире попе / Фото: instagram.com/natasha_crown_official1/
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Наташа Краун — шведская модель, которая стремится к самой большой в мире попе
Наташа Краун — шведская модель, которая стремится к самой большой в мире попе / Фото: instagram.com/natasha_crown_official1/

Недавно девушка посетила YouTube-шоу Hooked on the Look, где рассказала о неудачах на личном фронте, которые с ней происходят из-за экстремальной внешности.

Я довольно экстремальна, поэтому я думаю, что люди боятся меня.

— говорит модель.

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Наташа Краун — шведская модель, которая стремится к самой большой в мире попе
Наташа Краун — шведская модель, которая стремится к самой большой в мире попе / Фото: instagram.com/natasha_crown_official1/

Наташа Краун — шведская модель, которая стремится к самой большой в мире попе
Наташа Краун — шведская модель, которая стремится к самой большой в мире попе / Фото: instagram.com/natasha_crown_official1/

Наташа Краун — шведская модель, которая стремится к самой большой в мире попе
Наташа Краун — шведская модель, которая стремится к самой большой в мире попе / Фото: instagram.com/natasha_crown_official1/

Но даже отсутствие второй половинки не мешает девушке двигаться в направлении своей мечты и продолжать "улучшать" свое тело. Кроме пластических вмешательств, модель также каждый день посещает спортзал.

Также смотрите курьезные и смешные фото самого опасного в мире кота. Он будто специально пришел, чтобы сказать всем злым и ненавистным людям: Не добрый день!

Также вам понравятся курьезные фото Туны – самого смешного пса в Instagram.

Елена Мело Тсина
Елена Мело Тсина Редактор Life Сегодня Больше статей автора
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