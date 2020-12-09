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Впервые за 800 лет взойдет "Вифлеемская звезда": что это значит (фото)

Сегодня, 12:55

Увидеть необычное космическое явление можно будет с любой точки планеты

21 декабря Юпитер и Сатурн окажутся на минимальном расстоянии – впервые за 800 лет! Они образуют так называемую "Вифлеемскую звезду". Увидеть необычное космическое явление можно будет с любой точки планеты. Об этом сообщает издание NBC News.

Расстояние между двумя самыми крупными планетами солнечной системы составит 1/5 диаметра Луны, из-за чего Сатурн и Юпитер будут выглядеть как двойная планета или звезда. По словам ученых, орбитальные движения приближают эти две планеты к "соединению" каждые 20 лет.

Юпитер и Сатурн окажутся на минимальном расстоянии – впервые за 800 лет
Фото: NASA/JPL-Caltech

Так, например, жители Лондона и Нью-Йорка могут увидеть "Вифлеемскую звезду" до наступления католического Рождества примерно через час после захода солнца.

В следующий раз Юпитер и Сатурн сблизятся 5 ноября 2040 года и 10 апреля 2060 года. Однако настолько близкими, как в этом году, планеты не будут.

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К слову, согласно Евангелию от Матфея, "Вифлеемская звезда" – яркое небесное тело, которое указало волхвам путь к дому, где родился Иисус Христос.

Напомним, ранее на Марсе обнаружили озера с водой с помощью радара автоматической межпланетной станции Европейского космического агентства.

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Кроме этого, признаки жизни обнаружили и на Венере.

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