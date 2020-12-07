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Возвращение Крыма и захват Ростова. Украинцы изменили виртуальную карту мира (фото)

Сегодня, 10:41

Под сине-желтым флагом оказался Южный федеральный округ России

Пользователи ресурса Pixel Planet Fun, позволяющего разрисовывать нашу планету по одному пикселю, устроили флешмоб и расширили на карте мира территорию Украины. Под сине-желтым флагом оказался Южный федеральный округ России (включая Ростов, Краснодар, Нальчик, Ставрополь, Владикавказ).

Фото: Pixel Planet Fun

Кроме этого, юзеры вернули Украине оккупированный Крым, а также "захватили" часть Казахстана, "создали" штучный остров возле Испании и даже обзавелись своим флотом в Приморском крае (РФ).

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Фото: Pixel Planet Fun
Фото: Pixel Planet Fun

Если изучить виртуальную карту мира на сайте Pixel Planet Fun, можно найти много всего интересного и колоритного. Например, портрет Степана Бандеры, Богдана Хмельницкого на территории Польши, а также надпись "Путин вор".

Фото: Pixel Planet Fun
Фото: Pixel Planet Fun

Напомним, приложение Gradient, с помощью которого можно найти своего знаменитого "двойника", вызвало настоящий ажиотаж в интернете. Юзеры массово загружают в социальные сети забавные фотографии и хвастаются схожестью с принцессой Дианой, Леонардо ди Каприо и даже Владимиром Зеленским!

Смотрите видео: интернет перегружен фотографиями FaceApp

Кроме этого, ранее появилось приложение DeepNude для удаления одежды на изображениях.

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Источник: Сегодня
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