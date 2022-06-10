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Вот так курьез: рыжая собака и 7 других вещей, которые чаще всего забывают в такси Uber

Лилиана Григорак Лилиана Григорак Редактор Life Сегодня
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10 июня, 09:33
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В списке не только типичные вещи, но и курьезные находки водителей
Список вещей, которые украинцы чаще всего забывают в Uber
Список вещей, которые украинцы чаще всего забывают в Uber / Фото: Коллаж: Сегодня

Забыть что-то в такси – привычное дело для многих после напряженного дня в мегаполисе. Компания Uber обнародовала ежегодный список вещей, которые украинцы чаще всего забывают в такси.

Люди выходят из авто без телефонов, рюкзаков, наушников и кошельков. В списке необычных вещей – 10 литров масла, шампуры, системный блок с двумя мониторами и рыжий щенок.

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Забывчивых украинцев больше всего в Киеве, Одессе и Днепре. Города-лидеры за границей – это Лиссабон, Париж, Доха, Мадрид, Варшава и Берлин.

По данным Uber, украинцы вещи теряют в 9:00, 10:00 и 17:00 часов . Звонят в службу поддержки для поиска забытых вещей в субботу, воскресенье и пятницу.

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Лилиана Григорак
Лилиана Григорак Редактор Life Сегодня Больше статей автора
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