Вкус или есть, или его нет. 12 мужских стрижек, которые подтверждают это (фото)
Создавая очередной шедевр на голове, многие пытаются выделиться и привлечь внимание к своей персоне. Удается далеко не всегда
Правду говорят: вкус или есть, или его нет. Это на своем ярком примере доказывают герои нашей сегодняшней подборки – экстремальные модники с весьма спорным чувством стиля.
Создавая очередной шедевр на голове, многие из них пытаются выделиться и привлечь внимание к своей персоне. К сожалению, иногда такие эксперименты с внешностью приводят к плачевному результату, и вместо модного образа получается полное фиаско.
На платформе Reddit пользователи специально создали страничку Just Eff My Crap Up и публикуют там фотографии самых неудачных стрижек: кривой челки, необычно выбритых висков и даже косичек на лбу.
Life Сегодня собрали для вас самые забавные случаи.
1. Он похож на диснеевского злодея
2. Дед Мороз?
3. Профессор университета создал для себя смелый образ
4. Лег спать с мокрыми волосами
5. Сын и отец
6. Школьные годы...
7. Боже мой, что это?
8. Парень, что с тобой произошло?
9. Оригинальный подход
10. Косичка на лбу
11. Что это?
12. Ну хотя бы ровно
Если вы никак не можете решиться на смену образа или же не знаете, какая стрижка будет актуальной в этом сезоне, предлагаем посмотреть фотоподборку модных женских стрижек 2020-2021 годов от Life Сегодня.
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