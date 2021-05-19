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Вкус или есть, или его нет. 12 мужских стрижек, которые подтверждают это (фото)

Сегодня, 06:55

Создавая очередной шедевр на голове, многие пытаются выделиться и привлечь внимание к своей персоне. Удается далеко не всегда

Фото: Reddit

Правду говорят: вкус или есть, или его нет. Это на своем ярком примере доказывают герои нашей сегодняшней подборки – экстремальные модники с весьма спорным чувством стиля.

Создавая очередной шедевр на голове, многие из них пытаются выделиться и привлечь внимание к своей персоне. К сожалению, иногда такие эксперименты с внешностью приводят к плачевному результату, и вместо модного образа получается полное фиаско.

На платформе Reddit пользователи специально создали страничку Just Eff My Crap Up и публикуют там фотографии самых неудачных стрижек: кривой челки, необычно выбритых висков и даже косичек на лбу.

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Life Сегодня собрали для вас самые забавные случаи.

1. Он похож на диснеевского злодея

Фото: Just Eff My Crap Up | Reddit

2. Дед Мороз?

Фото: Just Eff My Crap Up | Reddit

3. Профессор университета создал для себя смелый образ

Фото: Just Eff My Crap Up | Reddit

4. Лег спать с мокрыми волосами

Фото: Just Eff My Crap Up | Reddit

5. Сын и отец

Фото: Just Eff My Crap Up | Reddit

6. Школьные годы...

Фото: Just Eff My Crap Up | Reddit

7. Боже мой, что это?

Фото: Just Eff My Crap Up | Reddit

8. Парень, что с тобой произошло?

Фото: Just Eff My Crap Up | Reddit

9. Оригинальный подход

Фото: Just Eff My Crap Up | Reddit

10. Косичка на лбу

Фото: Just Eff My Crap Up | Reddit

11. Что это?

Фото: Just Eff My Crap Up | Reddit

12. Ну хотя бы ровно

Фото: Just Eff My Crap Up | Reddit

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Если вы никак не можете решиться на смену образа или же не знаете, какая стрижка будет актуальной в этом сезоне, предлагаем посмотреть фотоподборку модных женских стрижек 2020-2021 годов от Life Сегодня.

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Источник: Сегодня
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