Видеоблогер в рясе. Падре Серж покоряет YouTube важными роликами

В соцсетях с помощью видеовлогов он разъясняет темы, о которых обычно мало говорят

Видеоблогер в рясе. Креативный монах из Тернопольщины стал успешным ютьюбером. Монах- миссионер Сергей Гончаров собрал уже сотню тысяч просмотров. Что такого показывает батюшка – далее в материале.

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Падре Серж, именно так он называет себя, обсуждает с людьми вопросы, которые волнуют всех, к примеру, можно ли делать тату, грешно курить сигареты и не обходит даже тему секса.

Отец Сергей уже записал около сотни видео. В соцсетях с помощью видеовлогов разъясняет темы, о которых обычно мало говорят.

"Дело в том, что у людей есть вопросы, стереотипы и также вопрос к церкви. И им нормально не дается ответа на это. Человек вынужден будто бы все искать-искать и может еще и не правильно найти ответ", – поясняет монах-миссионер.

Уже несколько недель падре Серж ежедневно обращается к зрителям своего блога. Снимает преимущественно во дворе монастыря. Перед тем несколько часов готовится в библиотеке.

По словам отца Сергея, он пишет сначала план, возможно цитаты какие-то выписывает, но на камеру некоторые вещи импровизирует.

Отец Серж стал видеоблогером Фото: скриншот

Сергей Гончаров родом из Беларуси. 10 лет назад стал монахом и приехал в Украину. Недавно снял короткий влог по просьбе братьев-монахов. А заодно понял, что таким образом можно нести слово Божие и мирянам.

"Сейчас мир такой очень быстрый. Надо успеть войти в этот темп в котором живут люди для того чтобы потом с ними остановиться и поговорить о более глубоких тематики. Я более глубоких тем не касаюсь. Пытаюсь будто задеть человека, а он уже потом если захочет, то может или ко мне обратиться, или пойти в церковь и к священнику поговорить", – пояснил падре Серж.

Во время карантина такой способ взаимодействия со священником для верующих слишком актуален. У Сергея уже 13000 подписчиков на Youtube. Церковное руководство его деятельность одобряет.

"Принимая во внимание новые вызовы в котором находятся люди мы должны искать возможности, чтобы идти к людям с проповедью, голосить слово Божие", – считает настоятель храма и монастыря редемптористов Успения Пресвятой Богородицы отец Василий.

Учитывая успех влогов Сержа, священники решили продолжить покорение соцсетей. В планах новые ютуб-каналы, развитие страницы в Facebook и Instagram, а еще монахи планируют покорить Tik-Tok. Говорят, настоящий пастор должен проповедовать там, где есть люди.

Тем временем другого блогера хотели развести почти на 2 тысячи гривен в Tinder – новая афера с билетами.

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