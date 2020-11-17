Видео дня. Новорожденный дикообразик нюхает цветочки
В Одесском зоопарке пополнение
В Одесском зоопарке несколько дней назад родились двое дикобразиков, которые, несмотря на такой юный возраст уже выходят на прогулку и "нюхают" цветы.
Забавное видео размещено на УouTube-канале зоопарка.
На видео малыш смело разгуливает по зеленой полянке и забавно принюхивается к хризантемам.
Напомним, жительница канадского Квебека по имени Лизианна покормила уличную кошку, которая в поисках еды однажды забрела в ее сад. После этого кошка начала регулярно приходить к женщине за пищей и лаской, а несколько дней назад даже привела на крыльцо дома Лизианны шестерых котят!
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