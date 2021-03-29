Видео дня. Курица неожиданно приютила троих осиротевших котят

Она греет их под своим крылом и охраняет от любой опасности

Заботливая курица неожиданно приютила троих осиротевших котят. Птица греет их под своим крылом и охраняет от любой опасности.

Курьезное видео опубликовал на своей странице в TikTok иранский солдат и фермер по имени Горан Сурчи.

"Услышал мяуканье из нашего курятника и решил узнать, что там происходит, поскольку куры могли быть в опасности. Когда я понял, что мяуканье доносится из-под курицы, то не мог поверить своим глазам и сразу же включил камеру", – рассказывает мужчина.

По словам Сурчи, мать котят недавно утонула в озере недалеко от фермы.

"Этот мир не перестает меня удивлять", "Теперь я видел все", "Просто невероятно", "Настоящая мать", "Ничего себе новости", – пишут в комментариях удивленные пользователи Сети.

Ролик за считанные часы собрал в TikTok сотни тысяч просмотров.

Напомним, на ферме в китайской провинции Цзянсу курица снесла яйцо зеленого цвета. Кроме этого, в небольшом австралийском городке семья фермеров обнаружила куриное яйцо, размеры которого раза в три превышают привычные.

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