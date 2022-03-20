Life
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
🛡 Битва за Мариуполь 📉 Дефолт России 🇪🇺 Украина в ЕС 🎒 Тревожный чемоданчик
Поиск на segodnya.ua

Где найти убежище

Что делать при обстреле

Медицинская помощь

Тревожный чемодан

Советы безопасности

Мотивация жить
СЕГОДНЯ Lifestyle Fun-статьи

Видео дня: Арестович, Зеленский, Ким и много-много российских свиней

Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
20 марта, 14:00
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Веселый ролик, который стоит увидеть, чтобы хоть немножко поднять настроение. Особенно, когда российские свиньи разлетаются от наших героев
Настоящие украинские супергерои против российских свиней
Настоящие украинские супергерои против российских свиней / Фото: Коллаж: Сегодня

Во времена тревоги и неопределенности, юмор и умение посмеяться над собой – единственное, что спасает. Мы веселимся, смотря мемы о глупости российских оккупантов, создаем истории и анекдоты о том, как Кадыров пытается найти и убить Степана Бендеру, не можем прийти в себя от смеха после того, как агрессоры пытаются произнести "паляниця", недоумевая что это…

Глупость российских оккупантов действительно впечатляет.

Реклама

Во время войны у нас появилось и множество героев, которыми мы восхищаемся, а политики стали настоящими звездами, за жизнью которых в соцсетях мы следим ежедневно.

Креативщики выпустили новое анимированное видео на тему героизма и поддержки боевого духа. Главными героями ролика стали: Владимир Зеленский, Алексей Арестович и Виталий Ким. Их рисованные прообразы борются с оккупантами – свиньями в касках с буквой Z и автоматами в руках, которые пришли захватить нашу землю.

Реклама

Аудиорядом к видео стала украинская песня музыканта Вячеслава Кукобы. В тексте есть такие слова:

Наливай куме горілки стаканчик

Бігає по полю весело кабанчик

Куме не тусуйтесь, та заходьте зліва

А я підкрадуся із-за нашій сливи

Відганяйте куме хряка від дороги

Ой тримайте звіра, хапайте за ноги.

Читайте также: Еще немного, и переплюнете КНДР: ироничные картинки о новой жизни "великой России"

Реклама на segodnya.ua Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в Telegram «Сегодня» в Viber Гугл новости Life Сегодня на Google News
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Life
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости шоу-бизнеса
Читать еще
Лайфхаки для жизни
Больше хаков
#пишаюсяЗСУ
Война глазами детей
Власюк Анна, 17 лет. Житомир
Власюк Анна, 17 лет. Житомир
Пивень Надежда, 13 лет. Днепр
Пивень Надежда, 13 лет. Днепр
Лещенко Иван, 6 лет. Киев
Лещенко Иван, 6 лет. Киев
Мирошниченко Вика, 9 лет. Драбов
Мирошниченко Вика, 9 лет. Драбов
Соломаха Марк, 7 лет. Борисполь
Соломаха Марк, 7 лет. Борисполь
1 /2
#дякуюЗСУ
Наши ангелы-хранители

Боевой медик Семидьянова Ольга из Марганца Днепропетровской обл. Мать-героиня, которая вместе с мужем-военным воспитывала 12 детей, в первые дни войны ушла на фронт. Спасала украинских бойцов под вражеским огнем. Была тяжело ранена – российские войска обстреляли из танков, поэтому экипировка не спасла. Вскоре погибла.

Герої не вмирають!
Истории подвигов
Старший лейтенант Черный Владимир, десантник из 25-й Сичеславской бригады ВДВ. Благодаря его умелым действиям при защите Волновахи Донецкой области было уничтожено около 50 оккупантов, танк Т-72 и взяты в плен пять российских захватчиков. За личное мужество представлен к званию Герой Украины с вручением ордена “Золотая Звезда”.
Слава Україні!
Потеря
Совет на сегодня
Как пережить смерть близкого
Читать
Женские истории
Невероятные победы над болезнью
Не сдавайся!
Фото дня
Должен увидеть каждый
Смотреть!
Онлайн-консультация врача
45 экспертов
Контакты
Воины света
Звездные защитники Украины
1
Тарас Тополя Тарас Тополя
2
Даниэль Салем Даниэль Салем
3
Виктор Бронюк Виктор Бронюк
4
Дмитрий Дикусар Дмитрий Дикусар
5
Никита Добрынин Никита Добрынин
6
Андрей Хлывнюк Андрей Хлывнюк
7
Олег "Фагот" Михайлюта Олег "Фагот" Михайлюта
8
Святослав Вакарчук Святослав Вакарчук
9
Ахтем Сеитаблаев Ахтем Сеитаблаев
10
Олег Собчук Олег Собчук
Онлайн-карта
Продуктовые магазины
Посетить
Стоит знать
Как вести себя на блокпостах
Советы министра
Читать

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Life
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять