Видео дня: Арестович, Зеленский, Ким и много-много российских свиней

Веселый ролик, который стоит увидеть, чтобы хоть немножко поднять настроение. Особенно, когда российские свиньи разлетаются от наших героев

Настоящие украинские супергерои против российских свиней / Фото: Коллаж: Сегодня

Во времена тревоги и неопределенности, юмор и умение посмеяться над собой – единственное, что спасает. Мы веселимся, смотря мемы о глупости российских оккупантов, создаем истории и анекдоты о том, как Кадыров пытается найти и убить Степана Бендеру, не можем прийти в себя от смеха после того, как агрессоры пытаются произнести "паляниця", недоумевая что это…

Глупость российских оккупантов действительно впечатляет.

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Во время войны у нас появилось и множество героев, которыми мы восхищаемся, а политики стали настоящими звездами, за жизнью которых в соцсетях мы следим ежедневно.

Креативщики выпустили новое анимированное видео на тему героизма и поддержки боевого духа. Главными героями ролика стали: Владимир Зеленский, Алексей Арестович и Виталий Ким. Их рисованные прообразы борются с оккупантами – свиньями в касках с буквой Z и автоматами в руках, которые пришли захватить нашу землю.

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Аудиорядом к видео стала украинская песня музыканта Вячеслава Кукобы. В тексте есть такие слова:

Наливай куме горілки стаканчик Бігає по полю весело кабанчик Куме не тусуйтесь, та заходьте зліва А я підкрадуся із-за нашій сливи Відганяйте куме хряка від дороги Ой тримайте звіра, хапайте за ноги.

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