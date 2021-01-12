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Венгерская семья нашла письмо в бутылке, написанное украинкой 15 лет назад (видео)

Сегодня, 10:05

"Сегодня" разыскали эту девушку и получили эксклюзивное интервью

София Спильнык из Львова во время отдыха на Закарпатье бросила в реку письмо в бутылке. Это послание нашли только через 15 лет – в Венгрии. Слова украинки растрогали жителей города Сегед и там для нее собрали игрушки и конфеты. Никто даже не подозревал, что она уже взрослая.

"Сегодня" разыскали эту девушку и получили эксклюзивное интервью от жителей Венгрии, нашедших письмо.

"Добрый день, меня зовут Соня, но все зовут Ньоня. Мне три года, я отдыхаю на Тисе в августе 5 года. Кто нашел – присылайте подарки по такому адресу. Я буду ждать", – София зачитывает для "Сегодня" письмо, написанное от ее имени.

Письмо, написанное 15 лет назад
Скриншот: телеканал "Украина"

Сейчас девушке уже 18 лет, но этого детского приключения она не помнит – слишком маленькой была. Послание писали ее старшие сестры – Вика и Надя. Они сейчас живут в Польше.

"Отправили и на следующий день забыли. Это была шутка", – рассказывает девушка.

Сюжет Оксаны Лабойко
Видео: Сегодня

Детское послание выловили за 405 километров в венгерском Сегеде. Письмо открыли: текст был читабельный, но на украинском языке.

"Это письмо прислали нам с просьбой помочь и выяснить, кто эта девочка, поскольку в письме говорилось о желании получить подарок", – рассказывает Генеральный консул Венгрии в Ужгороде Йожеф Бугайла.

Представители консульства разыскали Соню и пришли к ней с конфетами, не подозревая, что она уже не ребенок. Ведь дата в письме как раз не читалась.

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"На днях приехала машина. Мы в шоке. Говорят, выходите – вы какую-то бутылку бросили. Куда бросили? Никто ничего не помнит. Сначала мы испугались, что там какие-то проблемы могут быть", – вспоминает София.

София Спильнык
Скриншот: телеканал "Украина"

Кто именно выловил бутылку, девушке так и не рассказали, но "Сегодня" разыскали семью из Сегеда. Из-за этой истории Марта Карой стала телезвездой в Венгрии, но украинскому телеканалу она дает интервью впервые. По ее словам, бутылку нашел ее сын – Надь Кристофер.

Марта Карой из Венгрии нашла письмо украинки
Скриншот: телеканал "Украина"

"Мы с сыном высаживали деревья на берегу реки Тиса. Надь увидел в воде бутылку довольно интересной формы и достал ее. Мы заметили внутри бумажку. Я сказала: "Вернемся домой, откупорим и прочитаем, что там написано". Но текст была не на венгерском. Мы разместили его в группе города Сегед, чтобы расшифровать", – вспоминает Марта.

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Женщина отмечает, что письмо Софии очень растрогала жителей города. Они подумали, что девочка нуждается в помощи и даже предложили собрать денег.

Напомним, летом 2019 года жительница канадского города Ванкувер Никки Саадат собирала вблизи архипелага Хайда-Гуай водоросли и обнаружила в океане пластиковую бутылку с посланием на неизвестном ей языке.

Кроме этого, жительница Австралии Тоня Иллман рассказала удивительную историю: она нашла на пляже бутылку с посланием, брошенную в море 132 года назад.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

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Источник: Сегодня
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