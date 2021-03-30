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Ведущий кулинарного шоу оказался крайне опасным мафиози

Сегодня, 09:35

Его арестовали и экстрадировали в Италию

Итальянские правоохранители задержали в Доминиканской Республике вероятного члена мафии "Ндрангета" Марка Ферена Клод Бьяра. 53-летний мужчина спокойно жил в городе Бока-Рика и вел свое кулинарное шоу на YouTube.

Об этом сообщает BBC.

Бьяра тщательно скрывал лицо на видео, но это не помогло полностью "замаскироваться": его выдали татуировки на теле. Ведущего арестовали на прошлой неделе и экстрадировали обратно в Италию.

Фото: BBC

В 2014 году прокуратура Италии собиралась арестовать Бьяра за торговлю кокаином в Нидерландах от имени одного из кланов мафии "Ндрангета". С тех пор он находился в бегах.

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"Ндрангета" считается одной из самых влиятельных организованных преступных группировок в мире. Она контролирует большую часть кокаина, поступающего в Европу. Предполагаемый босс клана – 66-летний Луиджи Манкузо, известен как "Дядя". Другие участники группы: "Волк", "Толстяк" и "Блонди". Все они предстают перед судом.

Стоит отметить, что с "Ндрангетой" борются не только в Италии, но и в других странах мира. Например, ранее одного из боссов группировки задержали в Канаде. Также мы писали, что из-за распространения коронавирусной инфекции десятки мафиозных боссов могут выйти из тюрем.

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