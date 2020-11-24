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Ведущая потеряла равновесие и упала во время эфира: курьезное видео

Сегодня, 09:50

Курьезный случай произошел на арене O2 в Лондоне

Ведущая Amazon Prime Кэтрин Уитакер упала во время репетиции эфира, посвященного Итоговому турниру ATP. Курьезный случай произошел на арене O2 в Лондоне. Об этом пишет британский таблоид The Sun.

На видео журналистка говорит: "Привет и добро пожаловать на арену O2, где за последние 12 лет мы стали свидетелями некоторых действительно незабываемых моментов. Что ж, сегодня мы увидим лучших в мире...". Затем Уитакер теряет равновесие и падает на пол. К ней подбегает оператор и члены съемочной группы.

Кэтрин выставила ролик в Twitter и посмеялась над собой. "Мой большой шанс стать мемом. Если вы не можете смеяться над тем, кто падает (при условии, что он не пострадал), тогда какой в этом смысл?" – отметила Кэтрин.

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Напомним, ранее украинская телеведущая оконфузилась из-за "Тараса Шевченко в СССР".

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Кроме этого, мы писали об американской ведущей выпуска новостей на телеканале TODAY Ходе Котб, которая расплакалась, когда узнала, что игрок в американский футбол Дрю Брис пожертвует на борьбу с коронавирусом пять миллионов долларов.

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Источник: twitter.com/TennisPodcast
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