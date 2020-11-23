В Великобритании разрешат семейные собрания, а в Польше откроют ТРЦ: как Европа готовится к Рождеству

В Париже и Брюсселе на центральных улицах поставили праздничные елки

В Европе начался рождественский сезон. Праздничную елку поставили уже в Париже и Брюсселе. Как все это проходило в период пандемии и карантина – далее в материале.

Видео: Сегодня

Алыми огнями подсветили Елисейские поля – центральную улицу Парижа. Из-за карантинных ограничений на церемонии присутствовали только официальные лица, зажигала иллюминацию мэр столицы – Анн Идальго.

Установили 18-метровую елку накануне и на главной площади Брюсселя – Гран-Плас. И это – единственная рождественская приманка, запланированная на этот год. А вот традиционной ярмарки не будет – помешала эпидемия COVID-19.

Смягчат ли карантин в праздники?

С приближением праздников отдельные страны обещают смягчить карантин. В Великобритании разрешат семейные собрания. А Польша откроет торгово-развлекательные центры.

Представители власти говорят, что 2020 год был особенным и тяжелым и в результате очень много секторов и отраслей пострадали. Поэтому важно хотя бы в Рождество предоставить людям немного магии и света.

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