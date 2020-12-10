В Украине создали первый эротический календарь с писателями. Как отреагировали украинцы?
Полуобнаженные мужчины таким образом пропагандируют литературу
Украинские писатели бывают не только в кожухах, смушковых шапках и с печалью в глазах. Это доказали молодые поэты и прозаики, снявшись для первого в Украине эротического календаря.
Таким образом полуобнаженные мужчины пропагандируют литературу. Как они согласились раздеться перед фотографом, который делает снимки для польского "Playboy", и как такую популяризацию восприняли украинцы, выяснила ведущая Юлия Галушка в информационно-развлекательном шоу "Сегодня. Утро. Выходной" на телеканале "Украина 24". Эротический календарь в программе обсудили с писателем Павлом Матюшей.
Бонусом стал календарь с черкасскими пожарными, которые хотя и не разделись, как это ежегодно делают их австралийские коллеги, но сфотографировались с бездомными котиками. И после такой рекламы всех котиков разобрали.
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Ранее полуголые пожарные в откровенной фотосессии. Они разделись ради спасения животных.
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