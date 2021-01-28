В Таиланде люди перерождаются, ложась в гроб с цветами
Проводят ритуал по 100 батов – менее 3,5 долларов с человека
Взять букет цветов, лечь в гроб и представить себя покойником. Жутко? А в Таиланде это – новый ритуал. Его предлагают в местных храмах и желающих немало – до сотни людей в день. Почему игра со смертью стала такой популярной – далее в сюжете.
Как происходит необычный ритуал
Люди ложатся в гроб головой на запад, как обычно прячут покойников в соответствии с местными традициями. После чего гроб накрывают куском белого полотна. С этого момента верующих считают мертвыми, а монах читает молитву. Здешние воспринимают этот ритуал, как процесс отмирания старых проблем и возможность переродиться заново, более счастливыми.
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По словам верующей Хонлатит Нимименвай, она ходила к гадалке и та ей сказала, что в этом году жизнь девушки под угрозой. Это заставило ее нервничать. Но после ритуала с гробом девушке стало легче на душе.
Сколько стоит такое перерождение
Желающих пройти такой ритуал хватает: даже в очередь становятся. Спрос вырос за последний год, после начала пандемии коронавируса.
Даром переродиться не получится, впрочем на смерти монахи не спекулируют: проводят ритуал по 100 батов – менее 3,5 долларов с человека. В стоимость входят похоронные цветы и свечи. Расход себя оправдывает.
Верующие говорят, что оставляют в гробу все плохое, что было в жизни и становятся новым человеком.
Монах Пракр Прапат Варанукидж говорит, что в соцсетях ритуал неоднократно критиковали. И раскрывает главную цель – заставить людей задуматься над смертью, напомнить, что однажды мы все умрем. А если думать о вечном, то каждый день человек будет ценить и осторожнее относиться к собственной жизни и меньше нервничать по пустякам.
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