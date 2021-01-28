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В Таиланде люди перерождаются, ложась в гроб с цветами

Сегодня, 17:55

Проводят ритуал по 100 батов – менее 3,5 долларов с человека

Взять букет цветов, лечь в гроб и представить себя покойником. Жутко? А в Таиланде это – новый ритуал. Его предлагают в местных храмах и желающих немало – до сотни людей в день. Почему игра со смертью стала такой популярной – далее в сюжете.

Сюжет Анны Левицкой
Видео: Сегодня

Как происходит необычный ритуал

Люди ложатся в гроб головой на запад, как обычно прячут покойников в соответствии с местными традициями. После чего гроб накрывают куском белого полотна. С этого момента верующих считают мертвыми, а монах читает молитву. Здешние воспринимают этот ритуал, как процесс отмирания старых проблем и возможность переродиться заново, более счастливыми.

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По словам верующей Хонлатит Нимименвай, она ходила к гадалке и та ей сказала, что в этом году жизнь девушки под угрозой. Это заставило ее нервничать. Но после ритуала с гробом девушке стало легче на душе.

Сколько стоит такое перерождение

Желающих пройти такой ритуал хватает: даже в очередь становятся. Спрос вырос за последний год, после начала пандемии коронавируса.

Даром переродиться не получится, впрочем на смерти монахи не спекулируют: проводят ритуал по 100 батов – менее 3,5 долларов с человека. В стоимость входят похоронные цветы и свечи. Расход себя оправдывает.

В Таиланде необычный ритуал перерождения
В Таиланде необычный ритуал перерождения
Фото: скриншот

Верующие говорят, что оставляют в гробу все плохое, что было в жизни и становятся новым человеком.

Монах Пракр Прапат Варанукидж говорит, что в соцсетях ритуал неоднократно критиковали. И раскрывает главную цель – заставить людей задуматься над смертью, напомнить, что однажды мы все умрем. А если думать о вечном, то каждый день человек будет ценить и осторожнее относиться к собственной жизни и меньше нервничать по пустякам.

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смерть жизнь ритуал
Источник: Сегодня
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