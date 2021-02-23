В США выпал "нетающий" снег? Люди греют его феном и поджигают (видео)
Американцы верят в теорию заговора
Американские пользователи соцсети TikTok выдвинули конспирологическую теорию о том, что выпавший в Техасе снег ненастоящий. В Google даже стали популярными поисковые запросы о "фейковом снеге". Об этом пишет издание Insider.
На вирусных видео, которые распространяются под хэштегом #governmentsnow (правительственный снег), юзеры подносят снежки к огню или пытаются растопить с помощью фена и в микроволновой печи, но те якобы не тают.
@sarahmojo
Someone said do it with a blow dryer ##fyp##snowwontmelt##whatshappening##texasblizzard##centraltexas##conspiracytheories##helpmeunderstandoriginal sound – Sarah Ward
@cowboyrikter75
GOVERMENT SNOW IF IT WAS TRUMP IN OFFICE IT WOULD SPRING ##foryoupage##snow##trump##fyp##govermentsnoworiginal sound – Rikter
@harrisonav
##fyp##snow##government##govermentsnow##fakesnow##viralIntro – The xx
На самом деле это явление называется сублимацией – снег переходит из твердого состояния в газообразное, минуя жидкое.
Напомним, ранее 38-летняя Николь Джури из канадского города Дункане показала на видео, как ее шестимесячная кошка по кличке Хейзел, которая никогда ранее не видела снега, отреагировала на снегопад.
Кроме этого, мы рассказывали, можно ли ходить босиком по снегу: что об этом думают врачи.
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