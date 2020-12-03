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В США родилась девочка, возрастом 27 лет (видео)

Сегодня, 22:14

Пара не могла зачать ребенка, поэтому воспользовались системой имплантации замороженного эмбриона

От зачатия до рождения 27 лет. В США на свет появилась девочка с эмбриона, который заморозили еще в начале девяностых. Как это произошло – далее в материале.

Видео: Сегодня

Матери Молли Гибсон 29 лет, а отцу – 36. Пара не могла зачать ребенка. Поэтому в конце концов воспользовались системой имплантации замороженного эмбриона. Генетически он не имеет с родителями ничего общего.

Молли установила новый мировой рекорд, ведь ее зародыш провел в замороженном состоянии дольше всех перед рождением – 27 лет.

Молли – не первый ребенок в семье. Несколько лет назад таким же образом родилась ее старшая сестра, Эмма. Ее эмбрион провел в жидком азоте немного меньше времени – 24 года. Сейчас в США сохраняется около миллиона замороженных человеческих эмбрионов.

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Источник: Сегодня
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