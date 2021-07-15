В Риме появился 18-метровый мост, который держится на воздушных шарах: видео

По словам художника, на создание переправы, его вдохновил Микеланджело, который хотел соединить Палаццо Фарнезе с противоположным берегом, но воплотить свой проект не успел

В Риме появился мост, который держится на воздушных шарах / Фото: скриншот

Мост, который держится на воздушных шарах появился в Риме. Кому принадлежит такая необычная идея и как долго этот мост пробудет в городе – далее в материале.

А чтобы ваше лето также прошло необычно и интересно – читайте календарь летних лайфхаков, чтобы нескучно провести самое жаркое время в году.

Воздушный мост, который расположен над рекой Тибр – временная инсталляция француза Оливье Гроссе-тета. По словам художника, на создание переправы, его вдохновил Микеланджело. Художник эпохи Возрождения работал над проектом, который должен соединить Палаццо Фарнезе с противоположным берегом, но воплотить его не успел.

Современная 18-метровая инсталляция сделана из переработанного картона, а удерживают ее шары с гелием. Висеть в воздухе города такой мост будет до 18 июля.

Ранее мы рассказывали о другом французе, которому только 6 лет, а он уже исполняет пьесы Рахманинова и Моцарта. Юного пианиста Гийома Бенолье уже называют гением музыки и восхищаются талантом.

Но восхищаться можно не только кем-то талантливым, а и...собой. Об этом и проект #ПокажитеНас, который начал с помощью рекламы придавать украинкам уверенность в себе. #ПокажитеНас и бренд Dove создали рекламу не с идеальными моделями, как все привыкли, а с настоящей разной женской красотой. Фото обычных украинок без ретуши разместили на главных рекламных бордах столицы.