В ожидании чуда: забавные животные, которые устали ждать Новый год (фото)

Только посмотрите, какие они милые и трогательные

Забавные животные в ожидании Нового года 2022 / Фото: Коллаж: Сегодня

Поздравляем вас с наступающим Новый годом 2022! Как хорошо, что в нашей жизни существует такой кайфовый праздник, наполненный чудесами и надеждами. Но не только мы так любим рождественские деньки, домашние питомцы тоже их обожают!

Мы собрали для вас подборку смешных животных, которые обожают елки, гирлянды и прочую мишуру. А еще они точно знают, как нужно позировать не фотографиях. Не верите? Смотрите сами!

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Главное украшение домашнего новогоднего декора готово / Фото: Инстаграм

Ну что, когда уже "Иронию судьбы" включишь? / Фото: Инстаграм

На страже ваших подарков / Фото: Инстаграм

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Сам себе подарочек под елку / Фото: Инстаграм

Я сказал: "Не спать!" / Фото: Инстаграм

Люд, чем этот ты таким вкусным елку украсила? / Фото: Инстаграм

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Только рискни теперь тапком кинуть / Фото: Инстаграм

Смотрите еще больше веселых фотографий звезд в праздничном настроении. Вот как нужно любить и ждать Новый год.

Забавные животные в ожидании новогодних праздников 2022 / Фото: pixabay.com Забавные животные в ожидании новогодних праздников 2022 / Фото: pixabay.com Забавные животные в ожидании новогодних праздников 2022 / Фото: pixabay.com Забавные животные в ожидании новогодних праздников 2022 / Фото: pixabay.com Забавные животные в ожидании новогодних праздников 2022 / Фото: pixabay.com Забавные животные в ожидании новогодних праздников 2022 / Фото: pixabay.com Забавные животные в ожидании новогодних праздников 2022 / Фото: pixabay.com Забавные животные в ожидании новогодних праздников 2022 / Фото: pixabay.com Забавные животные в ожидании новогодних праздников 2022 / Фото: pixabay.com Забавные животные в ожидании новогодних праздников 2022 / Фото: pixabay.com Забавные животные в ожидании новогодних праздников 2022 / Фото: pixabay.com Забавные животные в ожидании новогодних праздников 2022 / Фото: pixabay.com Забавные животные в ожидании новогодних праздников 2022 / Фото: pixabay.com Забавные животные в ожидании новогодних праздников 2022 / Фото: pixabay.com Забавные животные в ожидании новогодних праздников 2022 / Фото: pixabay.com Забавные животные в ожидании новогодних праздников 2022 / Фото: pixabay.com Забавные животные в ожидании новогодних праздников 2022 / Фото: pixabay.com Забавные животные в ожидании новогодних праздников 2022 / Фото: pixabay.com Забавные животные в ожидании новогодних праздников 2022 / Фото: pixabay.com Забавные животные в ожидании новогодних праздников 2022 / Фото: pixabay.com 1 /20

Напомним, что конкурс Comedy Pet Photo Awards показал самые смешные фото домашних животных в 2021 году