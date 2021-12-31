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В ожидании чуда: забавные животные, которые устали ждать Новый год (фото)

Елена Мело Тсина Елена Мело Тсина Редактор Life Сегодня
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31 декабря, 14:00
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Только посмотрите, какие они милые и трогательные
Забавные животные в ожидании Нового года 2022
Забавные животные в ожидании Нового года 2022 / Фото: Коллаж: Сегодня

Поздравляем вас с наступающим Новый годом 2022! Как хорошо, что в нашей жизни существует такой кайфовый праздник, наполненный чудесами и надеждами. Но не только мы так любим рождественские деньки, домашние питомцы тоже их обожают!

Мы собрали для вас подборку смешных животных, которые обожают елки, гирлянды и прочую мишуру. А еще они точно знают, как нужно позировать не фотографиях. Не верите? Смотрите сами!

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Главное украшение домашнего новогоднего декора готово
Главное украшение домашнего новогоднего декора готово / Фото: Инстаграм

Ну что, когда уже "Иронию судьбы" включишь?
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На страже ваших подарков
На страже ваших подарков / Фото: Инстаграм

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Сам себе подарочек под елку
Сам себе подарочек под елку / Фото: Инстаграм

Я сказал: "Не спать!"
Я сказал: "Не спать!" / Фото: Инстаграм

Люд, чем этот ты таким вкусным елку украсила?
Люд, чем этот ты таким вкусным елку украсила? / Фото: Инстаграм

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Только рискни теперь тапком кинуть
Только рискни теперь тапком кинуть / Фото: Инстаграм

Смотрите еще больше веселых фотографий звезд в праздничном настроении. Вот как нужно любить и ждать Новый год.

Забавные животные в ожидании новогодних праздников 2022 | Фото: pixabay.com
Забавные животные в ожидании новогодних праздников 2022 / Фото: pixabay.com
Забавные животные в ожидании новогодних праздников 2022 | Фото: pixabay.com
Забавные животные в ожидании новогодних праздников 2022 / Фото: pixabay.com
Забавные животные в ожидании новогодних праздников 2022 | Фото: pixabay.com
Забавные животные в ожидании новогодних праздников 2022 / Фото: pixabay.com
Забавные животные в ожидании новогодних праздников 2022 | Фото: pixabay.com
Забавные животные в ожидании новогодних праздников 2022 / Фото: pixabay.com
Забавные животные в ожидании новогодних праздников 2022 | Фото: pixabay.com
Забавные животные в ожидании новогодних праздников 2022 / Фото: pixabay.com
Забавные животные в ожидании новогодних праздников 2022 | Фото: pixabay.com
Забавные животные в ожидании новогодних праздников 2022 / Фото: pixabay.com
Забавные животные в ожидании новогодних праздников 2022 | Фото: pixabay.com
Забавные животные в ожидании новогодних праздников 2022 / Фото: pixabay.com
Забавные животные в ожидании новогодних праздников 2022 | Фото: pixabay.com
Забавные животные в ожидании новогодних праздников 2022 / Фото: pixabay.com
Забавные животные в ожидании новогодних праздников 2022 | Фото: pixabay.com
Забавные животные в ожидании новогодних праздников 2022 / Фото: pixabay.com
Забавные животные в ожидании новогодних праздников 2022 | Фото: pixabay.com
Забавные животные в ожидании новогодних праздников 2022 / Фото: pixabay.com
Забавные животные в ожидании новогодних праздников 2022 | Фото: pixabay.com
Забавные животные в ожидании новогодних праздников 2022 / Фото: pixabay.com
Забавные животные в ожидании новогодних праздников 2022 | Фото: pixabay.com
Забавные животные в ожидании новогодних праздников 2022 / Фото: pixabay.com
Забавные животные в ожидании новогодних праздников 2022 | Фото: pixabay.com
Забавные животные в ожидании новогодних праздников 2022 / Фото: pixabay.com
Забавные животные в ожидании новогодних праздников 2022 | Фото: pixabay.com
Забавные животные в ожидании новогодних праздников 2022 / Фото: pixabay.com
Забавные животные в ожидании новогодних праздников 2022 | Фото: pixabay.com
Забавные животные в ожидании новогодних праздников 2022 / Фото: pixabay.com
Забавные животные в ожидании новогодних праздников 2022 | Фото: pixabay.com
Забавные животные в ожидании новогодних праздников 2022 / Фото: pixabay.com
Забавные животные в ожидании новогодних праздников 2022 | Фото: pixabay.com
Забавные животные в ожидании новогодних праздников 2022 / Фото: pixabay.com
Забавные животные в ожидании новогодних праздников 2022 | Фото: pixabay.com
Забавные животные в ожидании новогодних праздников 2022 / Фото: pixabay.com
Забавные животные в ожидании новогодних праздников 2022 | Фото: pixabay.com
Забавные животные в ожидании новогодних праздников 2022 / Фото: pixabay.com
Забавные животные в ожидании новогодних праздников 2022 | Фото: pixabay.com
Забавные животные в ожидании новогодних праздников 2022 / Фото: pixabay.com
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Напомним, что конкурс Comedy Pet Photo Awards показал самые смешные фото домашних животных в 2021 году

Елена Мело Тсина
Елена Мело Тсина Редактор Life Сегодня Больше статей автора
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