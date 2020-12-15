Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

В Латинской Америке в одном заповеднике вылупилось 92 тысячи черепашек

Сегодня, 20:18

Это произошло в Бразилии

Массовое появление на свет. Более семидесяти тысяч черепашек вылупились в один день в заповеднике бразильского штата Амазонас. А потом – еще двадцать тысяч. Это детеныши речной черепахи, которую еще называют Арран. Это вид самой крупной пресноводной черепахой в Латинской Америке.

Взрослые черепахи достигают более метра в длину. Биологи говорят – чем больше детей вылупляется одновременно – тем больше у них шансов выжить и не попасть в пасти хищников.

Видео: Сегодня

Напомним, ранее в Бразилии бездомный пес уснул в рождественском вертепе, а проснулся звездой. Кстати, благодаря этой забавной ситуации он нашел новый дом.

Ранее мы рассказывали, что реакция уток на снегопад стала хитом.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
животные Бразилия
Реклама

Новости партнеров

Новогоднее меню 2021: какие блюда должны украшать стол. Рецепты
Новогоднее меню 2021: какие блюда должны украшать стол. Рецепты
Одна из самых красивых украинских баскетболисток. Сами оцените
Одна из самых красивых украинских баскетболисток. Сами оцените
Салати з ананасами: оригінальні рецепти на святковий стіл
Салати з ананасами: оригінальні рецепти на святковий стіл
Топалов пожаловался на интимную жизнь с Региной Тодоренко
Топалов пожаловался на интимную жизнь с Региной Тодоренко

Популярные статьи

Сегодня, 16:13Food

Как приготовить салат "Гранатовый браслет": ТОП-5 рецептов на Новый год

Сегодня, 15:56Стиль

Быть самой красивой: 5 модных и несложных причесок на Новый год 2021

Сегодня, 15:30Афиша

Если на Новый год вы остаетесь в Украине. 7 мест для незабываемых праздников

Сегодня, 15:26Fun

Как украсить дом на Новый год 2021: нескучные идеи

Вчера, 20:33Шоу-бизнес

Ксения Мишина объяснила, почему выгнала Андрея Рыбака из "Холостячки"

Вчера, 15:30Шоу-бизнес

"Холостячка": появилась вырезанная сцена беседы Мишиной и дочери Эллерта (видео)

Вчера, 13:08Шоу-бизнес

Найди Аллу Борисовну: Галкин "спрятал" 71-летнюю Пугачеву на фото с детьми

Вчера, 12:33Events

Нужен подарок парню на Новый год, а идей ноль. Мы подобрали классные варианты с фото

Вчера, 05:11Психология

Гороскоп на сегодня 14 декабря: у Овна день любовных утех, а у Тельца будет много энергии

13 декабряШоу-бизнес

Ирина Билык и Алина Гросу в блестящих образах сделали селфи в гримерке

13 декабряFood

Как приготовить домашний зефир: рецепт Лизы Глинской

13 декабряFun

День Андрея Первозванного: что ни в коем случае нельзя делать

13 декабряШоу-бизнес

Светлана Лобода со скандалом покинула сцену "Золотого граммофона": что произошло (видео)

13 декабряEvents

Именины Андрея: поздравления с днем ангела

13 декабряFun

Поздравления с днем Андрея Первозванного в прозе, открытки и картинки

13 декабряFun

Поздравления с Днем Андрея Первозванного: картинки, открытки, стихи и смс

Новости партнеров

Легкоатлетка из Казахстана, чья фигура надолго вам запомниться
Легкоатлетка из Казахстана, чья фигура надолго вам запомниться
Паштет із сардин з маслом: рецепт від Євгена Клопотенка
Паштет із сардин з маслом: рецепт від Євгена Клопотенка
Салати з консервованим тунцем: найсмачніші святкові рецепти
Салати з консервованим тунцем: найсмачніші святкові рецепти
Жену и дочь Маликова смачно приложили за "перетянутые" лица
Жену и дочь Маликова смачно приложили за "перетянутые" лица
Чего не стоит делать при COVID-19: пять главных ошибок
Чего не стоит делать при COVID-19: пять главных ошибок
Страви у духовці на Новий рік 2021: м'ясні та овочеві страви
Страви у духовці на Новий рік 2021: м'ясні та овочеві страви
Печериці з фетою і часником: рецепт від Євгена Клопотенка
Печериці з фетою і часником: рецепт від Євгена Клопотенка
Вымоет кальций из костей и спровоцирует диабет: этот завтрак – яд
Вымоет кальций из костей и спровоцирует диабет: этот завтрак – яд

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять