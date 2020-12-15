В Латинской Америке в одном заповеднике вылупилось 92 тысячи черепашек

Это произошло в Бразилии

Массовое появление на свет. Более семидесяти тысяч черепашек вылупились в один день в заповеднике бразильского штата Амазонас. А потом – еще двадцать тысяч. Это детеныши речной черепахи, которую еще называют Арран. Это вид самой крупной пресноводной черепахой в Латинской Америке.

Взрослые черепахи достигают более метра в длину. Биологи говорят – чем больше детей вылупляется одновременно – тем больше у них шансов выжить и не попасть в пасти хищников.

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Напомним, ранее в Бразилии бездомный пес уснул в рождественском вертепе, а проснулся звездой. Кстати, благодаря этой забавной ситуации он нашел новый дом.

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