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В Китае живет самый высокий подросток в мире. Его рост впечатляет!

Сегодня, 15:16

Высоких людей в Поднебесной считают не слишком умными

В Китае нашли самого высокого подростка в мире. В книгу рекордов Гиннеса попал 14-летний Рен Кею. Сейчас его рост 2 метра и 21 сантиметр. Как живется парню с таким ростом – далее в материале.

Видео: Сегодня

О том, что Рен – самый высокий подросток в мире подтвердили многочисленные измерения, при которых парень должен и стоять, и лежать. Он примерно на треть выше среднестатистического жителя Поднебесной.

В Китае живет самый высокий подросток в мире
В Китае живет самый высокий подросток в мире
Фото: guinnessworldrecords.com

Впрочем, его рост – не аномалия, а генетическая особенность. Родители школьника должны регулярно обновлять мебель, шить ему новую одежду и обувь, ведь парень все еще растет.

В Китае живет самый высокий подросток в мире
В Китае живет самый высокий подросток в мире
Фото: guinnessworldrecords.com

Такая особенность Рена его не очень радует – высоких людей в Китае считают не слишком умными, хотя подросток хорошо учится и много читает.

Тем временем модель потратила 37 миллионов гривен, чтобы быть похожей на Ким Кардашьян.

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Источник: Сегодня
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