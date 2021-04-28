В Германии саперов вызвали обезвредить секс-игрушку (фото)

Женщина во время пробежки в парке обнаружила пакет с подозрительными предметами, один из которых напоминал гранату

В Германии группу саперов вызвали для обезвреживания найденной в лесу гранаты, которая при ближайшем рассмотрении оказалась секс-игрушкой.

Об этом сообщило немецкое издание inFranken.

Во время пробежки в лесу в Нижней Баварии женщина обнаружила полупрозрачный пакет с несколькими предметами, среди которых она распознала ручную гранату, о чем немедленно сообщила в полицию.

После этого на место для "обезвреживания опасной взрывчатки" был вызван отряд саперов, который выяснил, что в пакете на самом деле находится резиновая секс-игрушка в виде гранаты. Также в пакете лежали лубрикант и презервативы.

В полиции предполагают, что кто-то просто не донес пакет до мусорника.

Это не первый подобный случай в Германии. Двумя годами ранее секс-игрушка в багаже одного из пассажиров вызвала переполох в одном из терминалов аэропорта Берлин-Шенефельд, его даже закрывали.

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