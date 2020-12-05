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Коала залезла на рождественскую елку в чужом доме и не хотела слезать

Сегодня, 09:34

Этот случай произошел в Австралии

Елка с живой игрушкой! Необычное украшение для новогодней красавицы досталось супругам из Австралии.

В их дом пробралась коала, уселась на елке и наотрез отказалась слезать. Владельцам дома даже пришлось звонить в специальную службу с отлова диких животных. Правда, сначала там восприняли информацию о коалу на елке за шутку. В конце концов – приехали. Животному, которого назвали Дафни, не понравилось, что его хотят снять. Коала цеплялась за ветки, бросалась новогодними игрушками и ворчала.

Коала на елке
Коала на елке
Фото: Facebook

Коала на елке
Коала на елке
Фото: Facebook

Но все-таки Дафни удалось спустить с елки и вернуть в дикую природу.

Смотрите забавное видео с коалой на елке в Австралии:

В этом году это уже не первый случай. Ранее у Рокфеллеровского центра в Нью-Йорке в ветвях живой елки на площади нашли воробьиного сыча.

Животные любят удивлять. Например, недавно кот поджег себе хвост и спокойно смотрел на огонь.

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