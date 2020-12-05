Коала залезла на рождественскую елку в чужом доме и не хотела слезать
Этот случай произошел в Австралии
Елка с живой игрушкой! Необычное украшение для новогодней красавицы досталось супругам из Австралии.
В их дом пробралась коала, уселась на елке и наотрез отказалась слезать. Владельцам дома даже пришлось звонить в специальную службу с отлова диких животных. Правда, сначала там восприняли информацию о коалу на елке за шутку. В конце концов – приехали. Животному, которого назвали Дафни, не понравилось, что его хотят снять. Коала цеплялась за ветки, бросалась новогодними игрушками и ворчала.
Но все-таки Дафни удалось спустить с елки и вернуть в дикую природу.
Смотрите забавное видео с коалой на елке в Австралии:
В этом году это уже не первый случай. Ранее у Рокфеллеровского центра в Нью-Йорке в ветвях живой елки на площади нашли воробьиного сыча.
Животные любят удивлять. Например, недавно кот поджег себе хвост и спокойно смотрел на огонь.
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