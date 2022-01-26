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Утро начинается не с кофе: подборка курьезных видео животных для отличного настроения

Елена Мело Тсина Елена Мело Тсина Редактор Life Сегодня
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26 января, 09:00
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Если утро среды вас совсем не радует, значит, нужно начать его с позитивной ноты — и мы поможем зарядиться правильной энергией
Подборка смешных и курьезных видео животных для хорошего настроения
Подборка смешных и курьезных видео животных для хорошего настроения / Фото: Коллаж: Сегодня

Снова встали утром не с той ноги? Бывает. Но мы знаем, как вам снять напряжение и увидеть в серой среде яркие краски, ведь еще никто не уходил без улыбки после просмотра смешных собак или котиков.

Предлагаем немного сбросить с себя груз ответственности и серьезности, расслабившись и на пару минут и поддавшись самым позитивным эмоциям. Животные способные не просто поднимать настроение, когда его нет, но и действительно снимать стресс и нервное напряжение.

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Мы подобрали для вас добрейшие и очень умилительные, а местами даже курьезные видео котиков, собачек и других зверьков, чтобы вы набрались позитива.

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Елена Мело Тсина
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