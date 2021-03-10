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Украинского певца жестко унизили на юмористическом шоу в США (видео)

Сегодня, 15:35

Рэпер в 2010 году стал звездой украинского проекта "Україна має талант"

Американский комедиант и телеведущий Джимми Фэллон в своем юмористическом шоу жестко высмеял украинского рэпера и героя мемов Максима Доши, который в 2010 году принимал участие в шоу "Україна має талант".

"Давайте посмотрим, кто в моем списке Do Not Play ("Не включать"). Первым идет украинский рэппер... Максим Доши, который выступал на шоу "Україна має талант" в 2010 году. Давайте послушаем его песню, которая называется Iʼm the best ("Я лучший")", – заявил Фэллон перед тем, как включить трек.

Песню рэпера прослушали всего 20 секунд, после чего переключились на следующего исполнителя.

"Мне нравится, как он рифмует best и best", – прокомментировал Фэллон. "Гений", – добавил один из музыкантов, работающих над передачей.

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К слову, Доши запомнился украинцам не только своим рэпом. Многих рассмешила эмоциональная реакция его отца, пришедшего поддержать сына на шоу: "Его музыка – это что-то на уровне Высоцкого, а, может быть, даже выше".

После череды неудач на украинских талант-шоу, которые артист назвал продажными, в 2017 году Доши попал на шоу "Германия ищет звезду", где в жюри были знаменитые певцы Дитер Болен из группы Modern Talking и Ханс-Питер Гердес из Scooter. Парня дисквалифицировали – Болен назвал пение рэппера "говном".

Напомним, в центре столицы Испании митинг в поддержку арестованного рэпера Пабло Аселя перерос в беспорядки и стычки с полицией. Кроме этого, мы писали, что российскому рэперу Басте отменили запрет на въезд в Украину.

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Источник: Сегодня
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