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Украинка с самыми большими в мире скулами показала себя до пластики (фото)

Анна Ковпак Анна Ковпак Редактор
10 августа, 14:25
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32-летняя блогерша раньше была брюнеткой, а на лице не было никаких инъекций. Интересно, что поклонникам она больше нравится такая, как сейчас
Украинка с самыми большими в мире скулами Анастасия Покрищук показала себя до пластики
Украинка с самыми большими в мире скулами Анастасия Покрищук показала себя до пластики / Фото: instagram.com/_just__queen_

Анастасия Покрищук, которую все знают благодаря ее яркой внешности и постоянным экспериментам с пластическими операциями, раньше выглядела намного скромнее. Это видно на фото, которым она поделилась в Instagram и подписала так:

Узнали? Справа мне 21 вроде. Но конечно же раньше было лучше. Или не?

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Интересно, что архивное фото, на которому девушка позирует с черными волосами и без пластики, вызвало волну ажиотажа среди подписчиков Анастасии, которым она больше нравится сейчас – яркая после различных манипуляций со внешностью:

  • Раньше была как серая мышка,а сейчас,кайфовая такая!
  • Не, вот ща огнище. Все в кайф
  • Со скулами лучше.
  • Сейчас вообще топчик.
  • как по мне сейчас лучше ярче ты.

Модель Анастасия Покрищук планирует новую "пластику"
Модель Анастасия Покрищук планирует новую "пластику" / Фото: instagram.com/_just__queen_

В октябре 2020 года стало известно, что украинка потратила две тысячи долларов на модификации лица, а именно, филлеры для скул.

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/ Фото: instagram.com/_just__queen_

Напомним, ранее мы показывали, как Покрищук выглядела в молодости.

Анастасия Покрещук о развитии инстаграм и изменение внешности – смотрите видео:

Кроме этого, 61-летний Рольф Бухгольц из города Дортмунд (Германия) побил два мировых рекорда и попал в Книгу рекордов Гиннесса. Мужчину из-за необычной внешности называют "самым страшным в мире".

Анна Ковпак
Анна Ковпак Редактор

Имеет 5-летний опыт работы в написании текстов lifestyle-тематики. Сейчас сосредоточила свое внимание на психологии и здоровом образе жизни. Сотрудничала с интернет-изданиями "Подробности", "Вести". Любитель книг, красивых платьев и красной помады.

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