Украинка с самыми большими в мире скулами показала себя до пластики (фото)

Анастасия Покрищук, которую все знают благодаря ее яркой внешности и постоянным экспериментам с пластическими операциями, раньше выглядела намного скромнее. Это видно на фото, которым она поделилась в Instagram и подписала так:
Узнали? Справа мне 21 вроде. Но конечно же раньше было лучше. Или не?
Интересно, что архивное фото, на которому девушка позирует с черными волосами и без пластики, вызвало волну ажиотажа среди подписчиков Анастасии, которым она больше нравится сейчас – яркая после различных манипуляций со внешностью:
- Раньше была как серая мышка,а сейчас,кайфовая такая!
- Не, вот ща огнище. Все в кайф
- Со скулами лучше.
- Сейчас вообще топчик.
- как по мне сейчас лучше ярче ты.
В октябре 2020 года стало известно, что украинка потратила две тысячи долларов на модификации лица, а именно, филлеры для скул.
Напомним, ранее мы показывали, как Покрищук выглядела в молодости.
Анастасия Покрещук о развитии инстаграм и изменение внешности – смотрите видео:
Кроме этого, 61-летний Рольф Бухгольц из города Дортмунд (Германия) побил два мировых рекорда и попал в Книгу рекордов Гиннесса. Мужчину из-за необычной внешности называют "самым страшным в мире".