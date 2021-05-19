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Украинка с 15-м размером груди зажгла на Майдане Независимости (видео)

Сегодня, 11:43

Инна Горячковская с распущенными волосами и в черном обтягивающем платье показала откровенные танцы в центре Киева

Фото: instagram.com/inna_horiachkivska_officiall

Украинская модель плюс-сайз Инна Горячковская с 15-м размером груди порадовала поклонников зажигательным танцем под музыку. Женщина станцевала прямо в центре столицы – на Майдане Независимости.

Короткий ролик появился на ее странице в TikTok.

На опубликованных кадрах видно, что Горячковская с распущенными волосами зажигает в черном обтягивающем платье, обуви на низком ходу, а также меленькой сумочке на поясе. Также на лице у блогерши виднеется темная защитная маска.

@inna_horiachkivska

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nhc nn – ào Lê Phng Hoa

"Богиня", "Просто невероятно", "Ты крутая", "Супер", "Шикарно", – пишут юзеры в комментариях.

К слову, Инна Горячковская стала "Мисс Украиной 2019". Также она участвовала в программе "Богиня шопинга" и "Званный ужин". Знаменитость активно ведет блог в Instagram.

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Напомним, ранее обладательница самой большой груди в Европе снялась в образе спасательницы Малибу. Кроме этого, мы писали об австралийке, которая страдает из-за аномального роста груди 11 размера.

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Источник: Сегодня
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