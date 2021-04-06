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Украинка с 15-м размером груди попрыгала под пальмой в Мексике (видео)

Сегодня, 11:43

Женщина в белом купальнике станцевала под зажигательную музыку

Украинская плюс-сайз модель Инна Горячковская с 15-м размером груди показала яркий танец на отдыхе. Женщина сейчас отдыхает на курорте Канкун в Мексике, в одном из самых любимых мест певицы Насти Каменских. Кадры она опубликовала на своей странице в TikTok.

На короткой записи Инна танцует под зажигательную музыку в одном белом купальнике и тонкой просвечивающейся накидке. Звезда улыбается и хвастается своими формами, стоя босиком на зеленой траве. На ее фоне открывался вид на залив и высотки.

Видео: tiktok.com/@inna_horiachkivska

Ролик в TikTok известной модели посмотрели тысячи человек и оставили десятки комментариев.

Отметим, что модель обожает внимание и регулярно появляется в различных конкурсах и шоу. Инна выбирает очень пикантные наряды, которыми эпатирует публику.

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Напомним, ранее обладательница самой большой груди в Европе снялась в образе спасательницы Малибу. Кроме этого, мы писали об австралийке, которая страдает из-за аномального роста груди 11 размера.

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Источники: Сегодня , tiktok.com/@inna_horiachkivska
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