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Учителя-мужчины надевают юбки. Они поддерживают мальчика, которого выгнали из школы

Сегодня, 11:13

Студенты и учителя по всей Испании выразили солидарность с 15-летним Микелем Гомесом в рамках акции "Одежда без пола"

Учителя ходят на работу в юбках, чтобы поддержать ученика
Учителя ходят на работу в юбках, чтобы поддержать ученика
Фото: Сегодня

Осенью прошлого года 15-летнего Микеля Гомеса выгнали из школы за то, что он приходил на уроки в юбке. Парень хотел таким образом поддержать феминисток и трансгендеров, а также противостоять прессингу со стороны общественности. Но не получилось.

Микель Гомес поделился дополнительной информацией о случившемся в вирусном TikTok-видео.

@mikelgmz

No me daba tiempo a contarlo todo##parati

original sound – Mikel Gómez

Студенты и учителя-мужчины по всей Испании выразили солидарность с Гомесом и в рамках акции "Одежда без пола" выступили против нетерпимости. В знак протеста они надевают юбки!

Хосе Пиньяс был одним из первых учителей, проявивших солидарность на работе еще осенью 2020 года.

Учитель Хосе Пиньяс поддержал Микеля Гомеса
Учитель Хосе Пиньяс поддержал Микеля Гомеса
Фото: twitter.com/joxepinas

Происходящее вызвало ожесточенные дебаты в Испании – и они продолжаются по сей день. Масла в огонь подлила и недавняя история в начальной школе Virgen de Sacedon, где ученика дразнили за то, что он носил толстовку в стиле аниме.

К акции в поддержку ребят присоединились испанские учителя, 37-летний Мануэль Ортега и 36-летний Борха Веласкес.

Учитель Борха Веласкес тоже присоединился к акции
Учитель Борха Веласкес тоже присоединился к акции
Фото: twitter.com/borjamusico

Мануэль Ортега даже надел колготки!

Мануэль Ортега ходит на работу в юбке
Мануэль Ортега ходит на работу в юбке
Фото: twitter.com/borjamusico

Гомес вдохновил многих других учеников и учителей одеваться в юбки и пропагандировать терпимость.

Парни пошли против системы
Парни пошли против системы
Фото: twitter.com/haaysssss

Похоже, это новый тренд.

Колоссальная поддержка!
Колоссальная поддержка!
Фото: twitter.com/haaysssss

Напомним, новой фишкой TikTok стал фильтр, который может сделать вас на 30 лет моложе и вернуть в лихие 1990-е. Life Сегодня проверили, как это работает, и собрали самые прикольные ролики, появившейся в рамках курьезного флешмоба.

Смотрите видео: студенты устроили флешмоб в зале ожидания местного вокзала

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юбки флешмоб
Источник: Сегодня
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