Учителя-мужчины надевают юбки. Они поддерживают мальчика, которого выгнали из школы

Студенты и учителя по всей Испании выразили солидарность с 15-летним Микелем Гомесом в рамках акции "Одежда без пола"

Учителя ходят на работу в юбках, чтобы поддержать ученика Фото: Сегодня

Осенью прошлого года 15-летнего Микеля Гомеса выгнали из школы за то, что он приходил на уроки в юбке. Парень хотел таким образом поддержать феминисток и трансгендеров, а также противостоять прессингу со стороны общественности. Но не получилось.

Микель Гомес поделился дополнительной информацией о случившемся в вирусном TikTok-видео.

Студенты и учителя-мужчины по всей Испании выразили солидарность с Гомесом и в рамках акции "Одежда без пола" выступили против нетерпимости. В знак протеста они надевают юбки!

Хосе Пиньяс был одним из первых учителей, проявивших солидарность на работе еще осенью 2020 года.

Учитель Хосе Пиньяс поддержал Микеля Гомеса Фото: twitter.com/joxepinas

Происходящее вызвало ожесточенные дебаты в Испании – и они продолжаются по сей день. Масла в огонь подлила и недавняя история в начальной школе Virgen de Sacedon, где ученика дразнили за то, что он носил толстовку в стиле аниме.

К акции в поддержку ребят присоединились испанские учителя, 37-летний Мануэль Ортега и 36-летний Борха Веласкес.

Учитель Борха Веласкес тоже присоединился к акции Фото: twitter.com/borjamusico

Мануэль Ортега даже надел колготки!

Мануэль Ортега ходит на работу в юбке Фото: twitter.com/borjamusico

Гомес вдохновил многих других учеников и учителей одеваться в юбки и пропагандировать терпимость.

Парни пошли против системы Фото: twitter.com/haaysssss

Похоже, это новый тренд.

Колоссальная поддержка! Фото: twitter.com/haaysssss

Напомним, новой фишкой TikTok стал фильтр, который может сделать вас на 30 лет моложе и вернуть в лихие 1990-е. Life Сегодня проверили, как это работает, и собрали самые прикольные ролики, появившейся в рамках курьезного флешмоба.

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