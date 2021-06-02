Учителя-мужчины надевают юбки. Они поддерживают мальчика, которого выгнали из школы
Студенты и учителя по всей Испании выразили солидарность с 15-летним Микелем Гомесом в рамках акции "Одежда без пола"
Осенью прошлого года 15-летнего Микеля Гомеса выгнали из школы за то, что он приходил на уроки в юбке. Парень хотел таким образом поддержать феминисток и трансгендеров, а также противостоять прессингу со стороны общественности. Но не получилось.
Микель Гомес поделился дополнительной информацией о случившемся в вирусном TikTok-видео.
@mikelgmz
No me daba tiempo a contarlo todo##paratioriginal sound – Mikel Gómez
Студенты и учителя-мужчины по всей Испании выразили солидарность с Гомесом и в рамках акции "Одежда без пола" выступили против нетерпимости. В знак протеста они надевают юбки!
Хосе Пиньяс был одним из первых учителей, проявивших солидарность на работе еще осенью 2020 года.
Происходящее вызвало ожесточенные дебаты в Испании – и они продолжаются по сей день. Масла в огонь подлила и недавняя история в начальной школе Virgen de Sacedon, где ученика дразнили за то, что он носил толстовку в стиле аниме.
К акции в поддержку ребят присоединились испанские учителя, 37-летний Мануэль Ортега и 36-летний Борха Веласкес.
Мануэль Ортега даже надел колготки!
Гомес вдохновил многих других учеников и учителей одеваться в юбки и пропагандировать терпимость.
Похоже, это новый тренд.
Напомним, новой фишкой TikTok стал фильтр, который может сделать вас на 30 лет моложе и вернуть в лихие 1990-е. Life Сегодня проверили, как это работает, и собрали самые прикольные ролики, появившейся в рамках курьезного флешмоба.
Смотрите видео: студенты устроили флешмоб в зале ожидания местного вокзала
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное