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Ученые выяснили, что лайки в соцсетях делают с мозгом человека

Сегодня, 09:53

Исследователи изучили более миллиона постов в соцсетях от 4000 пользователей

Международная группа ученых в Нью-Йоркском университете проанализировала более миллиона постов в соцсетях от 4000 пользователей. Согласно их данным, существует прямая связь между количеством набранных лайков и активностью пользователей.

Итак, как удалось выяснить, чем больше лайков получают люди, тем чаще они размещают информацию в социальных Сетях. Соответственно, чем реже лайкают их посты, тем реже люди публикуют свои обновления.

Чем больше лайков получают люди, тем чаще они размещают информацию
Фото: Unsplash

Исследователи сравнили это поведение с "цифровым ящиком Скиннера", когда ученые помещают мышей в ящик, а затем награждают их едой, когда те совершают определенные действия (например, нажимают на кнопку). Таким образом грызуны запоминают, что именно приносит им еду, и делают это чаще, чтобы получить больше еды.

Ученые подтвердили эту гипотезу экспериментом, в котором люди публиковали мемы и получали лайки на специальной онлайн-платформе, подобной Instagram. Результаты действительно показали, что люди постили чаще, когда получали больше лайков.

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"Наши результаты могут помочь лучше понять, почему социальные сети доминируют в повседневной жизни многих людей, а также могут помочь найти способы борьбы с чрезмерным увлечением онлайн-жизнью", – заявил Бьорн Линдстрем из Амстердамского университета, ведущий автор исследования, опубликованного в журнале Nature Communications.

Напомним, какое будущее соцсетей мы увидим еще на нашем веку. Кроме этого, мы рассказывали, кого из знаменитостей нет в соцсетях.

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Источник: Сегодня
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