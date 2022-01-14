Life
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
🎄 Встречаем старый Новый год 🔔 Угроза войны с Россией 💼 Дело против Порошенко 🌊 Крещение-2022

Стиль Зеленской

Чек-лист на январь

Лучшие актеры года

Книги месяца

Старый Новый год

Самое дорогое
СЕГОДНЯ Lifestyle Fun-статьи

Как резать лук и не плакать – ученые нашли способ

Елена Мело Тсина Елена Мело Тсина Редактор Life Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
14 января, 11:57
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
"Бесслезный" лук Sunions уже доступный в некоторых местах в США и будет запущен через Waitrose в Великобритании 18 января. А со временем дойдет и до других стран
В США и Британии начнут продавать лук, не вызывающий слез
В США и Британии начнут продавать лук, не вызывающий слез / Фото: Коллаж: Сегодня

И прекрасные хозяйки, увлеченно составляющие меню на старый Новый год 2022, и аматоры на кухне, хорошо знают, насколько болезненным может быть измельчение лука, особенно для людей с чувствительными глазами. Избавляя поваров от ношения специальный защитных очков, в Великобритании и Соединенных Штатах выпускают новую разновидность "бесслезного" лука под названием название Sunions.

Sunions, которые вскоре будут предлагаться в Waitrose, являются результатом 30-летних исследований. Овощ, продаваемый как первый в Америке сладкий лук "без слез", имеет постоянно мягкую и хрустящую текстуру и сертифицирован как "бесслезный" Центром сенсорной оценки Университета штата Огайо.

Реклама

Менеджер по закупкам Waitrose Пол Бидвелл поделился:

Мы понимаем, насколько привлекательным для наших клиентов является лук без слез, поэтому рады запустить Sunions в избранных магазинах и через Waitrose.com. Он идеально подходит для того, чтобы проводить время на кухне без слез. Сладость этого вида лука добавит вкус самым разным блюдам, от салатов до горячих.

Лук уже доступный в некоторых местах в США, Sunions будет запущен через Waitrose в Великобритании 18 января. А со временем дойдет и до других стран.

Реклама

Также берите на заметку 7 закусок для вкусной встречи старого Нового года-2022.

Елена Мело Тсина
Елена Мело Тсина Редактор Life Сегодня Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News

Далее по теме

Все новости
Life
Показать еще
Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости шоу-бизнеса
Читать еще
Лайфхаки для жизни
Больше хаков
Рейтинг Apple
Лучшие подкасты мира
1
Детская книга с Мэтью Виннером Детская книга с Мэтью Виннером
2
Хорошо внутри с доктором Бекки Хорошо внутри с доктором Бекки
3
Бодибилдеры с Мэттом Роджерсом Бодибилдеры с Мэттом Роджерсом
4
Политика брючного костюма с Сарой Стюарт Политика брючного костюма с Сарой Стюарт
5
Терапия для подростков с Гаэлем Айтором Терапия для подростков с Гаэлем Айтором
Что еще послушать
ASMR-проект
10 самых кайфовых звуков зимы
Поймать праздничный вайб
#человек_сего_дня
14 января. Иван Огиенко. 140 лет назад в Брусилове родился украинский политический деятель, просветитель и языковед, министр просвещения и министр вероисповеданий УНР, епископ Иван Огиенко...
На встречу с героем!
Eurovision Song Contest Radio🎶
Самые популярные песни «Евровидения»
1
Euphoria — Loreen, 2012 Euphoria — Loreen, 2012
17292
2
Zitti E Buoni — Måneskin, 2021 Zitti E Buoni — Måneskin, 2021
14828
3
Шум — Go_A, 2021 Шум — Go_A, 2021
8309
4
Arcade — Duncan Laurence, 2019 Arcade — Duncan Laurence, 2019
7246
5
Voilà — Barbara Pravi, 2021 Voilà — Barbara Pravi, 2021
6988
6
Fuego — Eleni Foureira, 2018 Fuego — Eleni Foureira, 2018
6783
7
Spirit In The Sky — KEiiNO, 2019 Spirit In The Sky — KEiiNO, 2019
5383
8
Soldi — Mahmood, 2019 Soldi — Mahmood, 2019
4760
9
Dime — Beth, 2003 Dime — Beth, 2003
4568
10
Tout l’univers — Gjon’s Tears, 2021 Tout l’univers — Gjon’s Tears, 2021
4473
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Just do it
Полезный совет на сегодня
Detox после праздников
Выбирай ЗОЖ
Be Healthy
Сколько нужно выпить воды за сутки?
Рассчитать
Количество жидкости:
New Generation
Кого будем слушать в 2022 году
Обновить плейлист
Как королева
Портрет Кейт Миддлтон к 40-летию
Больше фото герцогини
Здорово
Проверь индекс массы тела
Рассчитать
Ваш ИМТ
Гороскоп
Твой гороскоп на неделю
10 — 16 января
Читать гороскоп

TV News

Covid’19

Главные темы

Погода

Гороскоп
Life
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Главные темы Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять