Ученые создали магнитный замок на рот для похудения. В соцсетях устройство раскритиковали

Насадка с магнитным замком скрепляет зубы и позволяет раскрыть рот только на 2 миллиметра. А так вряд ли получится съесть булочку или батончик

Ученые создали магнитный замок на рот для похудения / Фото: скриншот

Часто можно услышать фразу "закрой рот на замок", если хочешь похудеть. Так вот новозеландские ученые как раз и представили такое устройство для похудения – это буквально рот на замке. Как он работает и как с ним можно похудеть – далее в материале.

Ученые создали насадку с магнитным замком, которая скрепляет зубы и позволяет раскрыть рот только на 2 миллиметра. Таким образом с ней можно дышать, разговаривать и принимать исключительно жидкую пищу. Именно это, по словам ученых, и обеспечивает похудение, ведь укусить булочку или съесть шоколадный батончик вряд ли удастся.

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Интересно, что некоторые добровольцы, принявшие участие в эксперименте, уже похудели на 6 килограммов. Однако пользователи соцсетей раскритиковали магнитный замок, назвав его "машиной для пыток".

Тем временем мы выяснили, какие основные ошибки летнего питания мешают нам похудеть. Многие сейчас стараются сбросить вес на разных овощных или фруктовых диетах, не зная, что результат будет как раз обратный. Почему так происходит – читайте советы врача-диетолога тут.

А если вы еще не поняли, нужно ли вам худеть вообще или нет – читайте, как понять, что пора худеть и зачем это делать.