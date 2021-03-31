Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Ученые нашли особенный артефакт времен Иисуса Христа (фото)

Сегодня, 12:32

Им пользовались паломники 2000 лет назад

Тирийський шекель времен Иисуса Христа нашли во время консервационных работ в иерусалимском музее "Башня Давида". Интересно, что эту древнюю монету впервые обнаружили еще в 1980-х годах, но затем потеряли. Об этом сообщает издание Express.

По словам экскурсовода Эли Илана, на одной стороне монеты отчеканены лицо Мелкартома – это главная фигура в финикийском пантеоне. На реверсе изображен орел, именно он и помог археологам определить происхождение монеты.

Эли Илана показывает монету
Фото: TAL ROGOVSKY/TOWER OF DAVID MUSEUM

"Эта исключительно редкая и особенная находка стала для нас неожиданностью. Она напоминает нам о том, откуда мы пришли", – заявил Илан.

Читайте также:
В Израиле нашли свитки Мертвого моря 2000-летней давности (фото)

Тирийский шекель использовали паломники, которые приезжали в Иерусалимский храм 2000 лет назад. Монеты чеканили в древнем финикийском городе Тир в период Второго храма (примерно от 125 года до н.э.). Шекели часто упоминаются в письменных источниках, но до наших дней дошло очень мало экземпляров.

Фото: TAL ROGOVSKY/TOWER OF DAVID MUSEUM

Напомним, два 18-летних юноши из израильского города Явне во время археологических раскопок обнаружили древний клад – глиняный горшок с 425 золотыми монетами, которые датируются IX веком нашей эры. Кроме этого, мы писали, как случайная находка обеспечила мусорщика до конца жизни.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Золотая маска и сокровища: ученые нашли невероятный клад, которому три тысячи лет (фото) Счастливчик нашел в поле древний артефакт и обеспечил себя до конца жизни (фото) Пенсионеры нашли у себя дома чашу стоимостью 3,7 миллиона гривен (фото) Зеркало из уборной комнаты обычного семейства оценили в 367 тысяч гривен (фото)
фото монеты Иерусалим артефакты
Реклама

Новости партнеров

Изысканная небрежность: самая стильная стрижка в 2021 году
Изысканная небрежность: самая стильная стрижка в 2021 году
Как выглядит тщательно скрываемая жена Олега Винника без макияжа
Как выглядит тщательно скрываемая жена Олега Винника без макияжа
Осетинский пирог от Евгения Клопотенко: вкуснее не бывает
Осетинский пирог от Евгения Клопотенко: вкуснее не бывает
Создатели шоу "Орел и Решка" расстались после 20 лет брака
Создатели шоу "Орел и Решка" расстались после 20 лет брака

Популярные статьи

Сегодня, 13:23Фаново

Поздравления с 1 апреля в стихах: прикольные открытки и картинки

Сегодня, 10:35Вкусно

Блюда католической Пасхи: что готовят на праздник

Вчера, 20:21Events

Веселые шутки, розыгрыши и приколы на 1 апреля

Вчера, 11:14Events

С Теплым Алексеем: горячие поздравления, яркие открытки и стихи

Вчера, 05:05Психо

Гороскоп на сегодня 30 марта для всех знаков зодиака: Рыбы, настал ваш день!

Вчера, 05:05Events

30 марта: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

29 мартаEvents

Как из ненужных вещей сделать клумбы для цветов: 5 прикольных идей с фото

29 мартаЗвездно

"Ди Каприо где?": Ольга Сумская в одном полотенце в душе спела хит из "Титаника" (видео)

29 мартаЗвездно

Заведующий "Вовчиць": как Олег Винник стал преподавателем и чему учит студентов

29 мартаЗвездно

"Пошла по стопам президента": Оля Полякова разозлилась на участника шоу "Маска" и сломала карандаш

29 мартаФаново

День смеха: откуда появился праздник и какую историю имеет 1 апреля

29 мартаЗвездно

В Сети обсуждают внешний вид сына Наташи Королевой: Он нетрадиционной ориентации?

29 мартаЗвездно

СМИ раскрыли стоимость двухэтажного особняка Насти Каменских и Потапа (фото)

29 мартаВкусно

Как приготовить постный майонез: 5 простых рецептов

29 мартаЗвездно

"Папочка пришел": Дан Балан вернулся на "Голос країни" ради Тины Кароль

29 мартаПсихо

Гороскоп на сегодня 29 марта для всех знаков зодиака: Козероги, жгите!

Новости партнеров

Рецепт торта-пирога Вулкан от Лизы Глинской
Рецепт торта-пирога Вулкан от Лизы Глинской
Как приготовить турецкую пахлаву в домашних условиях
Как приготовить турецкую пахлаву в домашних условиях
Красота! Даша Савина радует поклонников соблазнительными фото
Красота! Даша Савина радует поклонников соблазнительными фото
Звездный рецепт: плов от Андрея Макаревича
Звездный рецепт: плов от Андрея Макаревича
Сивохо поведал о страшном диагнозе, из-за которого потерял 50 кг
Сивохо поведал о страшном диагнозе, из-за которого потерял 50 кг
Новая жена Селезнева. Занимается боксом, стреляет из оружия
Новая жена Селезнева. Занимается боксом, стреляет из оружия
Кто никогда не заболеет коронавирусом: в НАН всё объяснили
Кто никогда не заболеет коронавирусом: в НАН всё объяснили
Тодоренко показала новую прическу и ответила по поводу развода
Тодоренко показала новую прическу и ответила по поводу развода

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять