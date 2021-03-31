Ученые нашли особенный артефакт времен Иисуса Христа (фото)

Им пользовались паломники 2000 лет назад

Тирийський шекель времен Иисуса Христа нашли во время консервационных работ в иерусалимском музее "Башня Давида". Интересно, что эту древнюю монету впервые обнаружили еще в 1980-х годах, но затем потеряли. Об этом сообщает издание Express.

По словам экскурсовода Эли Илана, на одной стороне монеты отчеканены лицо Мелкартома – это главная фигура в финикийском пантеоне. На реверсе изображен орел, именно он и помог археологам определить происхождение монеты.

Эли Илана показывает монету

Фото: TAL ROGOVSKY/TOWER OF DAVID MUSEUM

"Эта исключительно редкая и особенная находка стала для нас неожиданностью. Она напоминает нам о том, откуда мы пришли", – заявил Илан.

Тирийский шекель использовали паломники, которые приезжали в Иерусалимский храм 2000 лет назад. Монеты чеканили в древнем финикийском городе Тир в период Второго храма (примерно от 125 года до н.э.). Шекели часто упоминаются в письменных источниках, но до наших дней дошло очень мало экземпляров.

Фото: TAL ROGOVSKY/TOWER OF DAVID MUSEUM

Напомним, два 18-летних юноши из израильского города Явне во время археологических раскопок обнаружили древний клад – глиняный горшок с 425 золотыми монетами, которые датируются IX веком нашей эры. Кроме этого, мы писали, как случайная находка обеспечила мусорщика до конца жизни.

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