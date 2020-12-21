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Ученые нашли на Марсе "рождественского ангела": невероятные фото

Сегодня, 12:01

Необычное явление зафиксировала межпланетная станция Mars Express

"Рождественского ангела с сердцем" обнаружили астрономы на южном полюсе Марса. Изображение образовалось на поверхности красной планеты из-за таяния льда, сообщает Европейское космическое агентство.

"Голова" и ореол ангела образовались после падения метеорита. Сердце, которое определяется линией скал, появилось из-за эрозии. Происхождение темного материала, благодаря которому мы можем увидеть силуэт, пока неизвестно.

Фото: esa.int

Ученые объяснили, что кадр, сделанный с помощью автоматической межпланетной станции Mars Express, получился настолько четким, поскольку темная поверхность Марса – это дюны, которые в основном состоят из песков, богатых темными минералами (пироксеном и оливином). Они встречаются и на Земле.

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Фото: esa.int
Фото: esa.int

"По мере приближения праздников даже наши соседи проникаются духом, о чем свидетельствует эта идеальная пара праздничных силуэтов", – подписали уникальные снимки в Европейском космическом агентстве.

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Напомним, ранее на Марсе обнаружили древний храм пришельцев. Кроме этого, на красной планете нашли озера с водой.

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Источник: esa.int
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