Ученые нашли на Марсе "рождественского ангела": невероятные фото
Необычное явление зафиксировала межпланетная станция Mars Express
"Рождественского ангела с сердцем" обнаружили астрономы на южном полюсе Марса. Изображение образовалось на поверхности красной планеты из-за таяния льда, сообщает Европейское космическое агентство.
"Голова" и ореол ангела образовались после падения метеорита. Сердце, которое определяется линией скал, появилось из-за эрозии. Происхождение темного материала, благодаря которому мы можем увидеть силуэт, пока неизвестно.
Ученые объяснили, что кадр, сделанный с помощью автоматической межпланетной станции Mars Express, получился настолько четким, поскольку темная поверхность Марса – это дюны, которые в основном состоят из песков, богатых темными минералами (пироксеном и оливином). Они встречаются и на Земле.
"По мере приближения праздников даже наши соседи проникаются духом, о чем свидетельствует эта идеальная пара праздничных силуэтов", – подписали уникальные снимки в Европейском космическом агентстве.
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Напомним, ранее на Марсе обнаружили древний храм пришельцев. Кроме этого, на красной планете нашли озера с водой.
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