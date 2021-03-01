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Ученые нашли артефакт с впечатляющими эротическими сценами (фото)

Сегодня, 15:12

Археологи утверждают, что это исключительное открытие

Сохранившуюся церемониальную колесницу недалеко от древнеримского города Помпеи обнаружили итальянские археологи. Ученые считают, что этот артефакт ранее использовали на торжествах и парадах, возможно, в том числе для перевозки невест в их новые дома. Об этом сообщает Euronews.

Колесница была оснащена бронзовыми украшениями и минерализованными деревянными решетками. На задней части артефакта изображены сцены, связанные с богом любви, в частности представлены рельефные мужские и женские фигуры в эротических сценах. Кроме этого, есть железные, бронзовые и оловянные украшения и цветочный орнамент.

Фото: Parco Archeologico di Pompei

Ученые утверждают, что это исключительное открытие, поскольку повозка сохранилась в прекрасном состоянии. До этого в Помпеях находили только колесницы, использовавшиеся в быту, например, для перевозки урожая.

Находка была сделана рядом с конюшней возле богатой древнеримской виллы, где в 2018 году были найдены останки трех лошадей. Раскопки на этом месте стали проводить после того, как там были обнаружены незаконные туннели "черных копателей" общей длинной более 80 метров. Сейчас работы ведутся совместно с прокуратурой, чтобы уберечь артефакты от злоумышленников.

Фото: Parco Archeologico di Pompei

Напомним, ранее ученые нашли загадочные стеллы с узорами рогатых людей.

Кроме этого, участники совместной египетско-французской экспедиции совершили историческое открытие около египетского города Фивы – во время раскопок некрополя Эль-Ассасиф они обнаружили несколько саркофагов с хорошо сохранившимися мумиями.

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