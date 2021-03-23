Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Туристка сделала фото с милым существом. Оказалось, что его яд может убить 26 человек

Сегодня, 14:35

Это одно из самых смертоносных существ в океане

Туристка Мари Кейлин опубликовала видео с отдыха на Бали, на котором она держит маленького осьминога с коричневым телом и темными кругами. Как выяснилось позже, это одно из самых смертоносных существ в океане, обладающее достаточным количеством яда, чтобы убить 26 человек.

Пугает тот факт, что люди могут совершенно не подозревать, что осьминог их укусил. Жертва ни о чем не догадывается, пока не начнутся проблемы с дыханием, а затем наступает паралич. По словам врачей, противоядия не существует. Единственное, что может спасти пострадавшего, – искусственное дыхание.

Осьминог с темными кругами
Фото: tiktok.com/@kaylinmarie21

В публикации издания Ocean Conservancy рассказывается о последствиях укуса смертоносного существа: "Во-первых, яд блокирует нервные сигналы по всему телу, вызывая онемение мышц. Другие симптомы – тошнота, слепота, потеря чувств и моторики".

Читайте также:
Найдено загадочное существо: возможно, это один из длиннейших червей в мире

Увиденное на записи напугало многих подписчиков Мари Кейлин.

"Рад, что ничего плохого не произошло", "Я насмотрелся Animal Planet и теперь знаю, что красивые животные с яркими цветами очень опасны", "Вот почему нельзя играть с дикой природой, это не для развлечения", – пишут они в комментариях.

Ролик набрал в TikTok около трех миллионов просмотров.

Видео: tiktok.com/@kaylinmarie21

Напомним, 39-летний американский рыбак из Орегона по имени Нейт Исзак во время отдыха на Аляске выловил из реки загадочную рыбу, которая удивила его не только своими размерами, но и внешним видом.

Кроме этого, ранее загадочное существо выплыло на берег природного парка в США.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Гигантское доисторическое существо выплыло на побережье океана (фото) Ученые нашли одно из самых неуловимых существ в мире (видео) "Никогда не видел ничего подобного": загадочное существо с крыльями напугало рыбака, фото Женщина нашла на пляже загадочных существ в форме "яйца": фото
видео Бали осьминог существо
Источники: Сегодня , tiktok.com/@kaylinmarie21
Реклама

Новости партнеров

10 звезд, чью карьеру разрушила неудачная пластика
10 звезд, чью карьеру разрушила неудачная пластика
Из творога и печенья. Рецепт быстрого торта без выпекания
Из творога и печенья. Рецепт быстрого торта без выпекания
Фролова родила первенца и рассекретила отца ребенка
Фролова родила первенца и рассекретила отца ребенка
Звезды, которые на самом деле не могут терпеть друг друга
Звезды, которые на самом деле не могут терпеть друг друга

Популярные статьи

Сегодня, 10:36Вкусно

Великий пост-2021: два рецепта супа-пюре из овощей

Сегодня, 05:43Психо

Гороскоп на сегодня 23 марта: у Овнов все отлично с деньгами, а Тельцам нужно меньше критиковать

Вчера, 18:35Вкусно

Как приготовить вкусные рогалики: 7 лучших рецептов

Вчера, 17:17Звездно

"Евровидение-2021": букмекеры назвали нового претендента на победу

Вчера, 15:12Психо

Общий гороскоп на апрель 2021 года для всех знаков зодиака

Вчера, 14:20Звездно

Беременная супруга Павлика пожаловалась на ужасный сервис за границей

Вчера, 12:15Звездно

Оля Полякова разделась на камеру ради TikTok: горячее видео

Вчера, 11:25Events

40 святых 2021: самая сильная молитва

Вчера, 06:10Фаново

Праздник 40 святых: что можно и нельзя делать

Вчера, 05:23Психо

Гороскоп на сегодня 22 марта: у Весов закончится энергия, а Скорпионам нужно заняться планированием

21 мартаEvents

40 святых-2021: дата, приметы, история и значение праздника

21 мартаПсихо

Гороскоп на неделю 21-27 марта: все знаки зодиака

21 мартаПсихо

Гороскоп на сегодня 21 марта: Овнам нужно заняться творчеством, а Тельцов ждет напряженный день

21 мартаЗвездно

Данилко приставал к Циклопу, а Носорог украл Полякову: как прошел девятый выпуск "Маски"

20 мартаЗвездно

На шоу "Маска" рассекретили Буряка

20 мартаЗвездно

На шоу "Маска" впервые выступил Ворон: какая звезда скрывалась в этом костюме

Новости партнеров

Супруга Кошевого взорвала сеть откровенным фото
Супруга Кошевого взорвала сеть откровенным фото
Одинокая 38-летняя Булитко захотела дочь
Одинокая 38-летняя Булитко захотела дочь
Личная жизнь Сергея Соседова: с кем живет звезда
Личная жизнь Сергея Соседова: с кем живет звезда
Коронавирус: проблему решает ходьба
Коронавирус: проблему решает ходьба
Гросу с "животиком" стала брюнеткой и отстригла длинные волосы
Гросу с "животиком" стала брюнеткой и отстригла длинные волосы
Звезды, которые имели судимости: топ-7
Звезды, которые имели судимости: топ-7
Наділи наручники: що відомо про арешт Лариси Доліної
Наділи наручники: що відомо про арешт Лариси Доліної
Алла Мазур показала детское фото и растрогала сеть
Алла Мазур показала детское фото и растрогала сеть

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять