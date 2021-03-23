Туристка сделала фото с милым существом. Оказалось, что его яд может убить 26 человек

Это одно из самых смертоносных существ в океане

Туристка Мари Кейлин опубликовала видео с отдыха на Бали, на котором она держит маленького осьминога с коричневым телом и темными кругами. Как выяснилось позже, это одно из самых смертоносных существ в океане, обладающее достаточным количеством яда, чтобы убить 26 человек.

Пугает тот факт, что люди могут совершенно не подозревать, что осьминог их укусил. Жертва ни о чем не догадывается, пока не начнутся проблемы с дыханием, а затем наступает паралич. По словам врачей, противоядия не существует. Единственное, что может спасти пострадавшего, – искусственное дыхание.

Осьминог с темными кругами

Фото: tiktok.com/@kaylinmarie21

В публикации издания Ocean Conservancy рассказывается о последствиях укуса смертоносного существа: "Во-первых, яд блокирует нервные сигналы по всему телу, вызывая онемение мышц. Другие симптомы – тошнота, слепота, потеря чувств и моторики".

Увиденное на записи напугало многих подписчиков Мари Кейлин.

"Рад, что ничего плохого не произошло", "Я насмотрелся Animal Planet и теперь знаю, что красивые животные с яркими цветами очень опасны", "Вот почему нельзя играть с дикой природой, это не для развлечения", – пишут они в комментариях.

Ролик набрал в TikTok около трех миллионов просмотров.

Видео: tiktok.com/@kaylinmarie21

Напомним, 39-летний американский рыбак из Орегона по имени Нейт Исзак во время отдыха на Аляске выловил из реки загадочную рыбу, которая удивила его не только своими размерами, но и внешним видом.

Кроме этого, ранее загадочное существо выплыло на берег природного парка в США.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

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