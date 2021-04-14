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Турист выпал из лодки и чуть не попал в пасть кита: невероятное видео

Сегодня, 09:58

51-летний путешественник Марино Гербаваз посмеялся над ситуацией, но его жена еще некоторое время была в шоке от увиденного

51-летний турист Марино Гербаваз вместе со своей 22-летней дочерью Джиллиан отправился на морскую прогулку. В какой-то момент мужчина упал за борт лодки и при столкновении с китом чуть не попал млекопитающему в пасть. Инцидент произошел у побережья ЮАР в заливе Алгоа.

На видео происшествия обратило внимание издание Daily Mail.

Путешественники наблюдали за дельфинами, когда кит вынырнул из глубин и врезался в прогулочный катер. Удар был столь сильным, что Марино выпал за борт. Млекопитающее открывало рот, всасывало мелких рыб вместе с водой и едва не проглотило туриста. К мужчине быстро подплыл другой катер и спас его из воды.

Гербаваз посмеялся над ситуацией вместе с дочерью, а его жена еще некоторое время была в шоке.

Владелец лодки отметил, что пассажирам очень повезло, если бы кит ударил лодку не в центр, все могло закончится иначе. Тем не менее, после встречи с морским млекопитающим катер все равно пришлось чинить.

Напомним, ранее появилось удивительное видео плавающих в океане гигантских китов. На записи видно, как три особи млекопитающих плывут рядом в одном направлении. Поскольку киты были на поверхности воды, их удалось запечатлеть с воздуха.

Кроме этого, мы писали, как серый кит заплыл на мелководье на курорте Montage Laguna Beach в Калифорнии и попал на видео. По словам автора ролика, это выглядело довольно жутко, учитывая, что люди могли бы его не заметить.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

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