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Трехметровый питон вылез из посылки и распугал работников почты (фото)

Сегодня, 13:32

Рептилию поймали и выпустили на свободу спасатели

Трехметровый питон вылез из посылки в почтовом отделении Бангкока и вызвал панику среди работников, которые сортировали письма для доставки. Один из почтальонов вызывал команду спасения животных, поскольку понял, что сам не справится со змеей. Об этом сообщает издание Yahoo News.

Интересно, что на коробке было указано, что внутри находится аниме-фигурка. "Будьте осторожны, она очень дорогая", – указал на посылке отправитель.

Фото: Viral Press/Australscope

Прибывшие на место происшествия спасатели загнали змею в угол. Один специалист взял рептилию за голову, а его коллега поместил питона в мешок. После этого животное выпустили в дикую природу.

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Администрация почтового отделения провела расследование, чтобы вычислить отправителя. Результаты расследования пока не раскрыты.

Напомним, ранее россиянин искупал в озере огромного питона. Кроме этого, мы рассказывали, как питон выпрыгнул из воды и целиком проглотил добычу.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

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